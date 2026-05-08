Opinió
Energia nuclear 2.0: Europa accelera amb els PRM
En plena emergència climàtica i enmig d’un escenari geopolític incert, Europa s’enfronta a un repte majúscul: garantir una transició energètica que sigui alhora sostenible, segura i viable. Les energies renovables són una peça imprescindible, però la seva intermitència planteja un problema estructural. En aquest context, els petits reactors modulars (PRM) emergeixen com una de les opcions més prometedores.
Un dels projectes més avançats és Nuward, impulsat per EDF amb la participació de Framatome i el CEA. La proposta és clara: reactors nuclears més petits, modulars i flexibles, basats en tecnologia provada, capaços de generar electricitat de manera constant i amb baixes emissions.
Els PRM no són una revolució trencadora, sinó una evolució pragmàtica. A diferència de les grans centrals nuclears, aquests reactors permeten una construcció escalable, amb menor inversió inicial i una implantació més ràpida. A més, poden adaptar-se a múltiples usos: des de la producció d’electricitat fins a la generació de calor industrial, hidrogen o dessalinització d’aigua.
El seu principal valor, però, és l’estabilitat. En un sistema energètic cada cop més dependent de fonts renovables, disposar d’una base constant de producció és essencial. Sense aquesta estabilitat, la transició energètica corre el risc de convertir-se en un sistema fràgil, dependent de factors externs i vulnerable a crisis.
A nivell estratègic, Europa ha entès aquest repte. França, el Regne Unit o els Estats Units estan invertint decididament en aquesta tecnologia. Els PRM no només representen una eina de descarbonització, sinó també una aposta per la sobirania energètica i el lideratge industrial.
I Espanya? Aquí és on apareix una de les grans contradiccions. Malgrat disposar d’una indústria nuclear amb experiència i capacitat –amb empreses com Iberdrola, Endesa o ENSA– el país no està liderant el desenvolupament dels PRM. No hi ha cap projecte propi ni una aposta clara per situar-se al capdavant d’aquesta nova generació de reactors.
Aquesta situació no és casual. Respon a una manca de visió estratègica en política energètica durant els darrers anys, on s’ha prioritzat –amb encert en molts aspectes– el desplegament de renovables, però s’ha deixat en segon pla la inversió en recerca i desenvolupament nuclear. El resultat és evident: mentre altres països defineixen el futur, Espanya es veu abocada a adaptar-se a tecnologies desenvolupades per tercers.
Això no significa que el país quedi fora del mapa. Al contrari, la indústria espanyola pot jugar un paper rellevant com a proveïdora de components, serveis i operació. Però la diferència entre liderar i seguir no és menor, especialment en un sector estratègic com l’energètic.
El debat, per tant, no hauria de ser ideològic, sinó pràctic. La transició energètica no es pot construir sobre una única tecnologia. Requereix diversificació, equilibri i una mirada a llarg termini. Ignorar el potencial dels PRM pot acabar sent un error costós.
Aquest debat també s’està obrint en espais institucionals i fòrums especialitzats. En aquest sentit, el Congrés d’Energia d’Andorra ha contribuït a ampliar la mirada sobre el paper del nuclear en el futur energètic europeu. Figures com Carine Montaner han impulsat aquest debat, aportant una visió oberta i fomentant la reflexió sobre el paper de tecnologies com els PRM en el context europeu.
En definitiva, els petits reactors modulars no són una solució màgica, però sí una eina amb un potencial considerable. Europa sembla disposada a apostar-hi. La pregunta és si Espanya sabrà reaccionar a temps per no quedar relegada a un paper secundari.
Perquè en energia, com en tants altres àmbits, arribar tard també té conseqüències.
