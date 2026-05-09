Opinió
Girona en flor
Només cal entrar al cercador del Servei de Gestió Documental de l’Ajuntament de Girona, anar a la premsa digitalitzada, escollir el Diari de Girona i escriure «Temps de Flors». Aleshores apareixen desenes de resultats: cròniques antigues, fotografies, polèmiques i testimonis de tantes altres edicions de la mostra.
És llavors quan un comprèn la veritable magnitud de l’esdeveniment, allò que ha significat per a la ciutat amb el pas dels anys. La gran quantitat de persones que s’han compromès amb el projecte. En recórrer aquestes publicacions, també es descobreix quant ha canviat Temps de Flors, i quant ha canviat Girona.
Allà hi ha els rostres, en color o en blanc i negre, les mostres, les idees, la voluntat de fer una Girona diferent. Sempre amb opinions en contra o opinions a favor, segons l’any. Des de les clàssiques queixes pel cartell, fins a les edicions que qüestionen la manca de flors i l’abundància de plàstic. Però la mostra sempre aconsegueix trobar el costat positiu.
Hi ha res millor que passejar per la Nit de Flors, quan la gentada ja s’ha retirat i fa bon temps, i entrar en aquells patis carregats d’història? Cada any es descobreix algun espai nou per compartir amb el públic. Des dels Banys Àrabs fins als claustres de Sant Pere de Galligants, els patis senyorials del Barri Vell, les escalinates de la Pujada de Sant Domènec o els Jardins del Casino.
En els antics Temps de Flors tothom ja hi venia amb la seva càmera fotogràfica. Aquelles en què un tenia les fotos comptades pel cost dels revelatges. Aquest Temps de Flors s’omplirà de gent amb mòbils fent-se selfies o filmant les exposicions. L’any 1998 es parlava que la mostra s’havia estès a cinc carrers més. Avui la mostra arriba a altres barris. I hi ve gent de tot Europa.
Ja no hi són, però han deixat la seva empremta a Temps de Flors, centenars d’artistes. Josep Niebla va participar a Girona Temps de Flors l’any 2012 amb una exposició de la seva obra a l’Hotel Nord. Emília Xargay, Modest Cuixart, Carles Delclaux i Domènec Fita van participar en l’elaboració dels cartells. Què diria Josep Tarrés, el poeta que va crear el lema «Girona, Temps de Flors», si veiés avui en què s’ha convertit l’exposició?
Els polítics de l’hemeroteca també canvien. S’hi veu Joaquim Nadal, Anna Pagans, Marta Madrenas. Diari de Girona acompanya sempre l’esdeveniment. Publica els recorreguts, entrevista els protagonistes. Comparteix articles d’opinió com aquest, de cronistes que ens meravellem cada any davant la Girona en flor.
