Opinió
L’administració contra un pagès
L’administració ha decidit aplicar a un pagès de Ventalló tot el pes de la llei. Multa de 10.000 euros pel gravíssim delicte de tenir un cartell anunciant la seva botiga a peu de carretera i amenaça que, si no el treu, li enviaran una màquina a fer-ho. Però es veu que n’hi ha més. Pere Puigbert, que aquest és el nom de l’afectat, suma sancions que, si s’acaben executant, poden arribar als 30.000 euros. Que n’aprenguin, que diria aquell, com es pot permetre un cartell en zona rústica, que podria distreure els conductors, tot just a un parell de pams d’una zona urbana?
L’administració està pensada per a això. Per minar la moral al pagès i a qualsevol que gosi aixecar-li la mirada. Ara li ha tocat a ell per obra i gràcia del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i també està en el punt de mira per vendre pomes «lletges», fruita tocada, a gent del poble, com s’ha fet tota la vida. La llei és la llei, i encara que el sentit comú opini diferent, diu que aquest material o s’ha de llençar o fer-ne suc. Puigbert tampoc pot fer servir caixes reciclades. La Unió Europea, en aquest cas, ho prohibeix. «M’he posat a plorar, n’hi ha per tancar la barraca», va confessar l’afectat a RAC1. A pilota passada Puigbert ha rebut la trucada del conseller d’Agricultura per interessar-se pel seu cas. Sembla que, almenys per una temporada, el deixaran en pau. Ja trobaran algú altre per esprémer.
Els qui fan les lleis i en vetllen s’han convertit també en el problema. Aviat no es podrà fer res sense el permís de l’autoritat pertinent. Ni posar un cartell perquè algú sàpiga que encara hi ha un pagès treballant.
