Opinió
Totes les maneres de no matar Trump
Donald Trump també serà el primer president global en exercici que posa empunyant un fusell d’assalt AR-15, amb el seu aire amenaçador de sempre. És cert que George Dukakis va pujar a un blindat en la campanya contra George Bush pare, però el seu aire de gosset d’orelles caigudes va arruïnar les expectatives del candidat demòcrata. L’actual inquilí de la Casa Blanca celebra armat els dos anys d’espectacle ininterromput, des del seu primer atemptat el 2024.
La imatge difosa pel mateix Trump concentra, a més, una crítica implícita al Servei Secret. El tercer i fins ara últim llop solitari amb ínfules de magnicida rematava el seu manifest ressaltant que «el nivell d’incompetència de la seguretat d’aquest acte és una bogeria», en relació amb el sopar de l’hotel Hilton que Cole Allen va voler assaltar a la carrera. No es pot criticar el fusell excessiu del president sense ressenyar que els seus guardaespatlles tenen el mal costum de tirotejar-se entre ells.
Res no sorprèn ja en Trump, sinó que mantingui els índexs d’audiència sense descuidar ni un sol dia dels set-cents transcorreguts des del seu atemptat iniciàtic. I convé mesurar l’impacte de l’artista abans de censurar-ne els trucs. Si no existís l’actual inquilí de la Casa Blanca, els socialistes d’Euskadi no s’haurien atrevit mai a mofar-se aquàticament d’Aitor Esteban. Ni Pedro Sánchez s’hauria posat una samarreta de la selecció nacional amb el dorsal «22», el rècord d’afiliats a la Seguretat Social.
Des del juliol del 24, ni un dia sense notícies de Trump, versió paròdica del Sin noticias de Gurb escrit per Eduardo Mendoza com una novel·la d’anticipació. Així que hi haurà nous atemptats, però seran oportunament desarticulats. Escriure sobre el president estatunidenc és relaxat, perquè cap afirmació no sona desorbitada. Aquí es parla d’un cap d’Estat que justifica el pànic que inspira als seus col·legues «perquè saben que estic fotudament boig». Provi de satiritzar algú així.
El segon atemptat contra un president estatunidenc al Hilton de Washington va equivaldre a un 23-F de gala, perquè les persones que es van amagar sota el mobiliari en sentir trets duien esmòquing i vestits de nit. El primer que pensa una persona quan un tirador assalta un acte públic és que poden matar-la. El primer que pensa Trump és que l’estan mirant, i que es continua devent al seu públic, que l’espectacle ha de continuar.
Llevat que l’atemptat del dissortat Sopar de Corresponsals fos un muntatge, i en aquesta hipòtesi Cole Allen no hauria sobreviscut, n’hi ha prou de comparar les reaccions de la taula presidencial quan els van anunciar que hi havia trets. La ganyota de pànic de la líder periodística Weijia Jiang, el semblant desencaixat de Melania Trump i, sobretot, el gest d’indiferència del seu marit. Manuel Vicent va parlar en un article memorable de «morir afusellat badallant»; a Donald només li va faltar treure una llibreta per anotar una ratlleta addicional a la llista d’«atemptats rebuts». O demanar un fusell d’assalt per enfrontar-se cara a cara als atacants, com el Tony Montana interpretat per Al Pacino a Scarface.
De vegades compensa veure una mala pel·lícula, i totes ho han de ser per analitzar el trumpisme amb un mínim de solvència. L’odiosa casualitat va programar Melania per a la vetllada anterior a l’atemptat, sens dubte un visionat premonitori. Amazon va pagar més de quaranta milions a la primera dama per l’engendre, a canvi de la rehabilitació de Jeff Bezos. En brut, només serveix per tancar la comptabilitat dels stilettos que calça la primera dama. Després de l’atemptat d’Allen Cole, el documental adquireix una rellevància singular.
Sorprèn, per exemple, el protagonisme inusitat que adquireixen els fornits guardaespatlles a Melania. Els realitzadors no es prenen la més mínima molèstia d’enfosquir-ne les identitats, sinó que exhibeixen els protectors. Sembla que vagin maquillats, i que només es va posar el fre a mostrar-los amb el pit descobert com el repartiment de Gladiator. Aquesta exhibició de força bruta, amb l’objectiu de dissuadir els qui vulguin importunar la primera dama, xoca amb la fragilitat de Begoña Gómez a l’hora d’encarar els seus agressors. I la protecció esdevé decisiva en l’escena decisiva del documental, que adquireix caràcter definitiu després d’un tercer atemptat que apuntala totes les maneres de no matar Trump.
La parella presidencial repassa el programa de la seva segona Inauguració, el 20 de gener del 2025. El president acata disciplinat, i és Melania Trump qui alça la veu entre indignada i atemorida:
-Baixarem dels cotxes?
El seu marit està disposat a encarar la multitud, encara que sigui a la seva distància de seguretat com a germòfob. En canvi, Melania retreu a l’aparell policial que no estan en condicions de garantir la seguretat familiar, al·ludint sense anomenar-lo al primer atemptat contra el seu espòs. De fet, planteja un ultimàtum:
-Barron no baixarà del cotxe. És la seva decisió i cal respectar-la.
Protegeix el fill; la relació amb el seu marit és contractual. Melania només va témer per la seva pròpia vida al Hilton de Washington.
