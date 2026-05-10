Opinió
AFIC Blanes. «Fotografia de la mort o la mort de la fotografia»
«A dia d’avui segueixen sense disposar d’un local on reunir-se, on organitzar formacions, on guardar material i on tenir un estudi»
L’Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes (AFIC) ha fet arribar a particulars i entitats un comunicat per donar a conèixer la precarietat amb la que la seva activitat s’ha desenvolupat aquests darrers anys. El títol que encapçala aquestes ratlles no és meu. Reprodueix el que encapçala la nota divulgada per l’agrupació. El joc de paraules, enginyós i pessimista palesa l’estat d’ànim que els envaeix fa temps.
Constituïda l’any 1960, en la primera part del comunicat, l’AFIC fa un repàs de les fites més rellevants d’aquests seixanta cinc anys d’existència: creació d'una lliga fotogràfica (enguany 58ena edició), creació del concurs internacional «Quillat» que ja ha sumat 50 edicions, creació del certamen «Festa Major, Focs i Festes» lligat al tradicional Concurs de Focs de Blanes, reconeixement per la CEF com a millor entitat fotogràfica d’Espanya (2011), organització ( dues vegades) de la Festa Catalana de Fotografia, premis nacionals i internacionals d'alguns membres...
Doncs bé, tot i la seva trajectòria, tot i la seva activitat continuada, tot i la seva participació i col·laboració, tant amb l’Ajuntament com amb un grapat d'entitats blanenques i comarcals, a dia d'avui segueixen sense disposar d'un local on reunir-se, on organitzar formacions, on guardar material i on tenir un estudi per desenvolupar les activitats que li són pròpies. Des de fa quatre o cinc anys el pelegrinatge per diferents espais els ha portat a un local de 8 metres quadrats , cedit per l'Ajuntament, que a penes serveix de traster.
La segona part del comunicat descriu un altre pelegrinatge: el dels polítics i gestors que han visitat demanant suport institucional . I com els han parlat d'un hipotètic Hotel d'Entitats ( la promesa recurrent i sempre incomplerta de tots els partits quan s'acosten eleccions) que solucionaria el tema. Com els han argumentat que «les entitats que venen a demanar són moltes, qui vulgui una associació que se la pagui». Com els han promès convenis de col·laboració que permetrien algun ingrés per llogar un local. Com els han promès l'ampliació del local actual...Vaja, un sacramental que, de moment, acaba amb el comunicat del 31/12/25 on se'ls hi diu que no hi ha novetats en les seves peticions i sí, que poden disposar un any més dels 8 metres quadrats del carrer Vela.
Penso, honestament que la trajectòria i l'activitat de l'AFIC de Blanes, mereixen un altre tipus de sensibilitat i suport institucional. Cinema i fotografia són el seu terreny. Cultura amb majúscules. I amb una implicació en el municipi indiscutible i documentada des de fa anys. No són l'AAEdF ( Associació d'Amics dels Esmorzars de Forquilla) Aquest sí, si existeixen i volen un local que se'l paguin.
A Blanes hi ha un munt d'entitats en precari, pel que fa a espais. I un reguitzell de locals municipals infrautilitzats. En un ràpid repàs em venen al cap els d'algunes Associacions de Veïns. Infrautilitzats i, sovint, tot i ser de titularitat municipal, considerats com a propietat particular pels socis. Hi ha el cas excepcional de l'Associació d'Els Pins, aquesta sí, amb un patrimoni privat ( teatre, pista esportiva, «Hogar del Productor»...) però que, històricament, no ha propiciat un us ciutadà, compartit i solidari. M'arriben notícies que la nova junta, amb nou president al davant, ha començat a fer passos per revertir la indolència de tants anys. Tant de bo! I, tant de bo l'aixopluc que s'ha guanyat l'AFIC hi pogués trobar empara: privada, pública o mixta.
