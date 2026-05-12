Opinió
Ánxel Vence
Ja ningú no es creu res
Els internautes comencen a perdre la fe en les xarxes socials, cosa que gairebé és una forma d’apostasia i una notícia feliç. A aquest pas acabaran pensant que tot el que hi veuen és mentida, inclosa aquesta afirmació exagerada.
No és que els enredaires amb compte a Facebook, TikTok, Instagram o qualsevol altre cau de mentides hagin deixat de publicar les boles habituals. Al contrari, hi continuen. El que és interessant és el fet que els usuaris atribueixin a muntatges d’intel·ligència artificial (IA) tots els vídeos que veuen a les xarxes, fins i tot els genuïns.
Tampoc és que el públic digital sigui especialment exigent. Fins ara n’hi havia prou d’inventar-se rumors falsos per atreure’n l’atenció, sobretot si assolien el rang de disbarat i anaven acompanyats d’insults i faltes d’ortografia. Però aleshores va arribar la IA, gran invent que ha obrat el miracle de sembrar el dubte entre els qui acceptaven qualsevol animalada com una veritat irrefutable.
Els prodigis de la Intel·ligència Creada –pels humans, és clar– permeten inventar vídeos autènticament falsos que són impossibles de distingir de la realitat. També la clonació de veus i altres màgies abans impensables. Es tracta d’un avenç molt útil, contra el que molts opinen. D’entrada, la IA ha aconseguit que els crèduls visitants de les xarxes desconfiïn de gairebé tot el que s’hi publica. Res a veure amb el que passava fins ara.
Les xarxes havien estat fins ara de gran profit per als polítics sense escrúpols que, en alguns casos, s’hi van recolzar per arribar al poder. El cas més notable és el del mateix emperador del món, Donald Trump, que va captivar les franges menys perspicaces de la població americana mitjançant una pluja diària de tuits per a dummies. Dummy és, com l’agut lector ja sap, el terme que els anglosaxons fan servir en la seva variant despectiva per dir talòs a algú.
Trump té una molt mala opinió de la premsa, a la qual acusa de difondre fake news o d’estar venuda a les elits, com ara, posem per cas, el New York Times, que té entre cella i cella. La veritable informació, segons ell, seria la que proporcionen les xarxes socials, on qualsevol pot publicar el primer que li passa pel cap.
Si les xarxes van destronar en el seu moment els mitjans de comunicació tradicionals, ara és la intel·ligència artificial la que amenaça, al seu torn, de treure’ls a elles l’absurda credibilitat de què gaudien.
Això es veia venir des que els vídeos de TikTok, gabinet de màgia xinesa, van substituir l’escriptura de l’ancià Facebook o d’Instagram, que han acabat imitant aquesta tècnica asiàtica. Van piular una mica tard. La IA fa impossible distingir el que és cert del que és inventat, de manera que ja ningú no es creu res. Cal esperar que ni tan sols els seguidors de Trump.
