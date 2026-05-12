Opinió
Lluís Torrent
Josep Company Molar: “Un referent per a l’ATA i per al territori”
Un altre referent per a l’Associació d’Apartaments Turístics (ATA), Josep Company Molar, ens ha deixat, com fa poc ho va fer Baltasar Parera Coll, però les seves trajectòries i els bons moments viscuts perduraran per sempre més a la nostra memòria. I el camí construït junts i l’excel·lència de la feina que han fet mai s’esborrarà. Han estat dues persones imprescindibles, amb una gran capacitat de treball, per les que he sentit i sento una admiració profunda.
Josep Company, membre de la junta fundacional de l’ATA, ha estat una persona que ha dedicat una gran part de la seva vida al servei a la professió, que ha lluitat per la millora constant de la qualitat i per la cohesió. Va ajudar a ordenar i a convertir el món dels apartaments i habitatges turístics en un referent per al turisme d’arreu del món. Gràcies a persones com ell, l’ATA és referent a l’Estat espanyol.
Costa trobar les paraules per descriure el buit que deixen persones com ell. No només han marxat companys de camí, sinó grans amics. Vaig tenir la sort de treballar amb Josep Company durant molts anys, compartint llargues jornades i bons moments, no només a l’ATA sinó també a Ceigrup. Era d’aquelles persones que transmetien confiança i respecte. Fundador de Finques Company, el seu recorregut va estretament lligat a la transformació turística i a la consolidació d’una de les marques immobiliàries de referencia a les comarques gironines.
La seva trajectòria dins l’ATA, com la de Baltasar Parera Coll, quedarà per sempre vinculada als valors fundacionals de l’entitat: esforç, honestedat, compromís i defensa del col·lectiu. Avui molts sentim tristesa. És inevitable. Però també sentim agraïment. Agraïment per haver compartit camí amb una persona com en Josep Company. I per haver après tant al seu costat.
Ens deixa un home estimat, respectat i imprescindible en la història de l’ATA. Però sobretot ens deixa una gran persona.
Descansa en pau, Josep.
Et trobarem molt a faltar.
Subscriu-te per seguir llegint