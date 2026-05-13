Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsocupes Gironacontenidors GironaCarles PortaFlorentino PérezRoberto Íñigueznewsletters Diari de Girona
instagramlinkedin

Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Girona

Carta d'una lectora: "Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir"

L'autora assegura que "tant de control ens ha portat a un descontrol difícil d’arreglar"

Envia la teva carta

Un dels nous contenidors d'envasos de la ciutat de Girona.

Un dels nous contenidors d'envasos de la ciutat de Girona. / David Aparicio

Al contenidor groc li falten escrites dues paraules

Carme Vidal i Giralt | Girona

Que hi hagi bosses a terra, de gent que no té targeta, ja és habitual, però veure una persona que obri correctament el contenidor groc i deixi la seva bossa a terra, perquè està ple, al voltant de les dues del migdia, no és normal. A sobre els dibuixos dels diferents envasos lleugers, amb lletra molt petita hi diu: aixafats per reduir-ne el volum. Hi falta «sense bossa», per això hi ha dues boques que no hi passa només una de petita. No recordo com me’n vaig assabentar, però si he volgut deixar els meus envasos, ho he hagut de fer un a un per introduir-los com he pogut. Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir. Tant de control ens ha portat a un descontrol difícil d’arreglar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents