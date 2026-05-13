Opinió | CARTES
Lluís Torner i CallicóCarme Vidal i GiraltPau Coll Ramada
Girona penalitza la reducció de residus
Quan tenim el mes de maig començat, / la nostra estimada ciutat de Girona, / per 71è any espera veure inaugurat, / el certamen floral, que ens il·lusiona. / Sota el nom de Girona Temps de Flors, / les places i carrers, de la zona antiga, / plena d’història i monumentalitat,
veuran sortir flors, damunt les pedres. / La visió de la gran escala catedralícia, / amb llurs escalons amb vestit floral, / en són una de les excel·lents mostres, / que l’Àngel, del penell, lluu des de dalt.
I ben a prop, també fet de pedra noble, / s’hi pot admirar el temple de Sant Feliu, / on les flors adornen una altra gran joia, / essent on jau el nostre Patró, Narcís. / I això sol, tot i la seva importància, / sols és una part, del Barri Vell florit, / junt amb altres monuments nobles, / i d’un tema que no es mereix l’oblit, / és dir dels i les, ciutadans de Girona, / que en som fills, de naixença o adopció, / que n’estimem tot allò que comporta, / i com no pot ser menys, les tradicions, / per això, omplim de flors els balcons. / Joiosos que, de Girona, aquests dies,
se’n parli, i la ciutat sigui ben vista. n
Que hi hagi bosses a terra, de gent que no té targeta, ja és habitual, però veure una persona que obri correctament el contenidor groc i deixi la seva bossa a terra, perquè està ple, al voltant de les dues del migdia, no és normal. A sobre els dibuixos dels diferents envasos lleugers, amb lletra molt petita hi diu: aixafats per reduir-ne el volum. Hi falta «sense bossa», per això hi ha dues boques que no hi passa només una de petita. No recordo com me’n vaig assabentar, però si he volgut deixar els meus envasos, ho he hagut de fer un a un per introduir-los com he pogut. Els partits que varen aprovar aquest sistema, es varen ben lluir. Tant de control ens ha portat a un descontrol difícil d’arreglar. n
La taxa de residus de Girona penalitza, en la pràctica, les llars que menys residus generen. El sistema aprovat per l’Ajuntament vincula les bonificacions a un nombre mínim d’usos dels contenidors, assumint que qui els utilitza menys fa un «mal ús» del servei. Però reduir residus no és cap irregularitat: és precisament el principal objectiu que marca la normativa europea.
En menys d’una setmana, 225 llars ja han presentat reclamacions formals davant una taxa que ha generat desconcert i indignació entre molts contribuents. L’allau de queixes ha obligat el departament liderat pel regidor Sergi Cot a reforçar l’atenció tributària per absorbir el volum de recursos.
Cal, per tant, una revisió immediata i profunda d’aquesta taxa. No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen. La pregunta que molts ciutadans es fan ja no és tècnica ni tributària, sinó política: l’objectiu real és avançar cap a una ciutat més sostenible o justificar a qualsevol preu un model de contenidors tancats que mai no hauria d’haver estat implantat en aquests termes?
Quan una administració acaba necessitant interpretar la baixa generació de residus com un possible «mal ús» del servei per poder sostenir el seu model, el problema no és la ciutadania: és el mateix sistema. Girona mereix polítiques ambientals serioses, coherents i alineades amb la normativa europea, no mecanismes recaptatoris disfressats de sostenibilitat ni experiments ideològics sostinguts a costa de les famílies més responsables. n
