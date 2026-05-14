Opinió
Crear una ciutat nova
El disseny, la creació i el desenvolupament de la població anglesa de Milton Keynes ha estat un dels més estudiats per urbanistes i experts en mobilitat. Va ser el Govern del primer ministre laborista Harold Wilson qui va impulsar, el 1967, la creació d’una nova ciutat on avui viuen 270.000 habitants, a 90 quilòmetres de Londres. El seu desafiament: oferir un nou estil de vida instituint els primers carrils bici, carrers per als vianants i avingudes envoltades d’arbres, a més de tots els serveis públics necessaris. Sobretot: generar ocupació gràcies a la seva situació estratègica i a la capacitat d’atraure empreses industrials i de serveis. Un avantatge: a una hora cap a l’est hi ha Cambridge i a una cap a l’oest, Oxford.
La segona meitat del segle passat va ser propícia perquè països molt diferents creessin poblacions del no-res. En alguns casos, fins i tot capitals que avui s’han convertit en megaciutats, com Brasília i Islamabad, al Pakistan. En altres casos, es van adaptar petites poblacions -com Felip II va fer amb Madrid el 1561- per convertir-les en seu del Govern o en grans centres econòmics: Astana, al Kazakhstan; Sejong, a Corea del Sud; Nusantara, a Indonèsia, i Shenzhen, a la Xina. Espanya també va participar en la creació de noves ciutats el segle passat, tot i que molt lluny del propòsit de Milton Keynes. A Barcelona, el règim franquista va començar a expropiar terreny el 1962 per crear el que avui és Badia del Vallès, que, abans d’independitzar-se, repartia el seu territori entre Cerdanyola, Barberà i Sabadell. A Madrid, Tres Cantos és un altre cas paradigmàtic de nova població. Dissenyada el 1971, es va independitzar de Colmenar Viejo el 1991.
A Espanya ja no es creen ciutats noves. Només grans desenvolupaments de barris, entre els quals destaca el de Valdecarros, al sud-est de Madrid, entre l’M-40, l’M-45, l’M-31 i l’M-50 -per si no queda clar: més enllà de Vallecas-. S’hi preveu construir 51.655 habitatges, dels quals 20.000 seran socials. Ja estan a la venda els primers pisos, entre 300.000 i 700.000 euros. Que Valdecarros pugui acabar sent el municipi 8.133 d’Espanya ho dirà el temps.
Enmig del debat sense fi sobre com cal solucionar el problema de l’habitatge no ha de faltar la imaginació. Sempre he defensat que una manera de descentralitzar millor el país és traspassar la capital administrativa de l’Estat, Madrid -com sempre, és obligat recordar l’empresari Juan Echevarría, mort el 2005, que va proposar que la capital d’Espanya fos Albacete-, i de comunitats com Catalunya, Barcelona, a altres poblacions mitjanes. I per què no hem de pensar a crear una ciutat nova -o fins i tot més d’una- a l’estil de l’anglesa Milton Keynes? Tampoc caldria que fos capital; n’hi hauria prou que estigués situada al lloc adequat i que fos un projecte integral, transport inclòs. És clar que seria un embolic, però que potser no som aquí per buscar embolics que puguin solucionar problemes tan fàcils d’arreglar amb un augment de l’oferta?
