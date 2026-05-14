Opinió | Tal com raja
Deixeu treballar les pimes
En aquest país encara hi ha qui mira amb desconfiança qui guanya diners. Com si prosperar fos sospitós. Com si crear una empresa, fer-la créixer i generar beneficis fos gairebé un pecat. I és exactament al revés.
Guanyar diners de manera honesta és una cosa natural. És una bona notícia. És la prova que una empresa funciona, que crea valor, que genera llocs de treball i que aporta riquesa al conjunt de la societat. Quan una empresa va bé, el país va millor.
El problema és que a Catalunya -i en general a Espanya- sembla que sovint es miri l’activitat empresarial com si fos un adversari a controlar, en lloc de ser un aliat a impulsar.
Només cal parlar amb qualsevol promotor, arquitecte o empresari. Per construir un edifici o posar en marxa un projecte, els tràmits poden allargar-se mesos o fins i tot anys. Permisos, informes, autoritzacions, recursos... Un laberint burocràtic que desanima qualsevol iniciativa.
Mentrestant, el discurs polític sovint parla de supervisió, de control i de regulació constant. Però el que necessiten les empreses no és més control: és que les coses funcionin.
Hem construït un sistema que vigila l’activitat econòmica com si fos un problema, quan en realitat és la base de la prosperitat. I el resultat és paradoxal: moltes empreses ja no semblen plenament privades, sinó gairebé semiintervingudes, sotmeses a una monitorització constant.
I, mentrestant, què demanen realment els empresaris? Una cosa molt senzilla: que els deixin treballar.
Que puguin crear riquesa. Que puguin pagar impostos -sí, impostos- però impostos racionals, coherents i proporcionats. Perquè quan els impostos són excessius o incoherents, el que s’aconsegueix no és més prosperitat, sinó menys activitat. Quan no es crea riquesa, l’únic que es genera és pobresa.
Les pimes i els autònoms no són una peça secundària del sistema econòmic. Són el seu veritable motor.
Per això cal un canvi de mentalitat. Cal reduir burocràcia, agilitzar llicències, confiar més en els professionals i donar aire al sector productiu. Menys traves i més oportunitats.
Perquè sense empreses que funcionin, sense activitat econòmica i sense iniciativa privada, l’únic que acaba recollint el país és una cosa molt simple: res.
Catalunya pot continuar sent una terra d’oportunitats. Però només ho serà si tornem a entendre una idea bàsica: crear riquesa no és el problema. És la solució.
