Opinió
Només un 0,5% d’errors en la taxa de residus?
Amb les escombraries, els gironins fugim del foc per caure a les brases. L’enviament del rebut de la taxa de residus ha coincidit amb la tradicional vaga dels treballadors de la neteja, a les vigílies de l’exposició de flors. Aquestes vagues sempre m’han recordat aquelles que convocaven a TV3 els anys vuitanta i noranta del segle passat quan començaven les campanyes de les eleccions catalanes, amb Jaume Roures de president del Comitè d’Empresa i amb Jordi Pujol acollonit, i que van servir perquè els empleats de la televisió catalana tinguessin un dels millors convenis laborals d’aquest país.
Però tornem a la taxa d’escombraries. No em toca la loteria, però sí que m’ha tocat la de formar part del 0,5% dels gironins als quals, segons l’alcalde, ens han cobrat una quota incorrecta. I per partida doble. Una perquè no m’han aplicat la bonificació per haver lliurat els residus un mínim de 24 vegades al semestre i l’altra per l’ús de la deixalleria. Sobre la primera, tot i que m’han comptabilitzat menys usos dels que he fet, és perfectament demostrable, amb les mateixes dades de l’Ajuntament, que s’han equivocat. Però, què faig amb la segona, quan a la que web municipal consta que he anat cinc vegades a les deixalleries, una menys de les que permeten un benefici fiscal? La gent no va per la vida anotant en una llibreta cada cop que acudeix a una deixalleria, però un, encara que sigui de lletres, sí que sap comptar fins a sis per saber que ja ha arribat al mínim de la bonificació.
De fet, m’he trobat amb moltes persones a les quals, havent superat el mínim de sis, el programa també se’ls ha encallat en el número cinc, curiosament a un dels 25 euros de deducció de la taxa. I no crec que sigui un «petit marge d’error», com va dir l’alcalde en el ple de dilluns. Per la quantitat de gironins que m’han expressat la seva disconformitat amb el rebut, ja coneixeria a quasi tots els del 0,5%, cosa ben diferent és que reclami tothom. De moment, he enviat dos correus electrònics al servei de recaptació i un recurs de reposició. A veure, si tinc sort.
