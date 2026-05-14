Opinió
Sánchez no és l’u, és el quatre
Es col·locava Felipe González a la cúspide del GAL, se’l crucificava en una «X» al vèrtex de la piràmide del terrorisme d’Estat. Era una construcció sense ratificació judicial, atès que el president del Govern només va declarar com a testimoni. Tot i això, l’adscripció estava justificada políticament, perquè «de qui depenen els ministres?». La passió espanyola per les jerarquies ha renascut al Suprem, on Víctor de Aldama ha gaudit d’una llibertat d’expressió generosa. El penedit va dibuixar l’escalafó de la seva presumpta organització criminal, reservant-se el dorsal número quatre. Es va col·locar fins i tot darrere del tres Koldo, del dos Ábalos i, sense dubtar, va endossar l’u a Pedro Sánchez.
Res del que l’ego inflamat d’Aldama afirmi sobre si mateix té el mínim valor, però convé escoltar-lo amb molta atenció quan es refereix al PSOE, que el va acollir com un fill pròdig. Amb tot, el mateix fiscal Luzón es va sentir obligat a desmentir que Sánchez estigués al cim. Es van sumar al cor els valedors del president, que s’atribueix en primera persona fins i tot el rescat del hantavirus. El comitè de salvació oblida que hi ha una cosa pitjor que erigir-se en el líder de la trama corrupta, i que consisteix a veure’s relegat a la quarta plaça de l’engendre.
El poder no mesura la capacitat de manar, sinó d’enganyar, i l’apol·lini Sánchez va ser burlat amb desvergonyiment pels altres tres. El seu problema consisteix precisament que no va actuar com el número u, sinó que es va estimbar al quatre, un subordinat que no inspirava la menor por als u, dos i tres. El seu crim consisteix que no va actuar com a president del Govern, i va quedar subordinat a una colla vergonyosa fins i tot en l’aspecte físic. Funcionaven amb tal autonomia, que la participació de la Moncloa hagués quedat relegada a un rol secundari. Costa imaginar un Sánchez atribolat, tement el pitjor i sense atrevir-se a desmuntar-lo. La seva subsidiarietat sorprèn més que la seva ignorància. Si t’han d’enganyar, que sigui almenys un Jeffrey Epstein.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a l'AP-7 a Figueres
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen