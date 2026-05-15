Carta d'una lectora: "No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen"

Girona penalitza la reducció de residus
Pau Coll Ramada | Girona
La taxa de residus de Girona penalitza, en la pràctica, les llars que menys residus generen. El sistema aprovat per l’Ajuntament de Girona vincula les bonificacions a un nombre mínim d’usos dels contenidors, assumint que qui els utilitza menys fa un «mal ús» del servei. Però reduir residus no és cap irregularitat: és precisament el principal objectiu que marca la normativa europea.
En menys d’una setmana, 225 llars ja han presentat reclamacions formals davant una taxa que ha generat desconcert i indignació entre molts contribuents. L’allau de queixes ha obligat el departament liderat pel regidor Sergi Cot a reforçar l’atenció tributària per absorbir el volum de recursos.
Cal, per tant, una revisió immediata i profunda d’aquesta taxa. No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen. La pregunta que molts ciutadans es fan ja no és tècnica ni tributària, sinó política: l’objectiu real és avançar cap a una ciutat més sostenible o justificar a qualsevol preu un model de contenidors tancats que mai no hauria d’haver estat implantat en aquests termes?
Quan una administració acaba necessitant interpretar la baixa generació de residus com un possible «mal ús» del servei per poder sostenir el seu model, el problema no és la ciutadania: és el mateix sistema. Girona mereix polítiques ambientals serioses, coherents i alineades amb la normativa europea, no mecanismes recaptatoris disfressats de sostenibilitat ni experiments ideològics sostinguts a costa de les famílies més responsables.
