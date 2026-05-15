Opinió
La misèria humana torna a fer-se viral
El focus d’hantavirus detectat a bord del creuer MV Hondius, que va sortir d’Ushuaia (Argentina) amb destinació a Cap Verd, ja ha deixat tres morts i ha provocat certa alarma mundial sota l’ombra del record de la covid-19. Tot i que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va fer un crit a la calma fa uns dies i va assegurar que no hi havia raons per pensar que el brot pogués convertir-se en una gran epidèmia, la gent, que sembla no tenir memòria, empatia, seny ni vergonya, ja ha començat a burlar-se de la situació a través de les xarxes socials, assajant els balls que es van fer virals durant el confinament perquè «aquesta vegada no ens agafi desprevinguts».
Fins i tot, i ja és gros, també s’han sumat sanitaris a la gracieta, que han publicat vídeos ballant coronats amb el text: «El personal de la salut preparant-se per a la pandèmia de l’hantavirus». I tan amples que s’han quedat. Tot i que alguns internautes ho critiquen («haurien d’estar practicant vies, no balls»), molts d’altres se sumen a la mofa: «Déu t’escolti, necessito feina», «el trend de maig» o «desafortunadament no hi ha una altra manera de fer un genocidi urgentment necessari perquè aquest planeta visqui». Mentrestant, alguns genis han optat per ensenyar la coreografia viral als seus fills (que molt probablement siguin de l’anyada del 2020) i d’altres s’agraden tant que s’han gravat comprant desenes de rotllos de paper de wàter al supermercat, aplaudint al balcó, fent esport davant d’una pantalla, fent pa o posant-se la mascareta.
I se suposava que la pandèmia, que el 2020 va provocar més de 80.000 morts a Espanya, ens havia de fer millors. Ara queda clar que no ens va fer millors, només ens va donar més eines per exhibir com de miserables podem arribar a ser.
