Opinió

David Céspedes

El bus de Girona no està a l’altura

Un bus urbà de Girona circulant per un carrer de la ciutat. / MARC MARTI FONT

Girona és una ciutat que sap atraure gent. Ho veiem cada any amb esdeveniments tan multitudinaris com Temps de Flors o les Fires de Sant Narcís, moments en què els carrers s’omplen de veïns, visitants i turistes. Són dies importants per a la ciutat, per al comerç, i per a la restauració. Però també són dies en què la mobilitat es posa a prova. Per això resulta difícil d’entendre que, en caps de setmana amb una afluència tan elevada, les freqüències del bus urbà de Girona es mantinguin com si fos un dissabte o un diumenge qualsevol. Si milers de persones es desplacen per la ciutat, si els aparcaments s’omplen i si determinades zones queden saturades, el transport públic no pot funcionar amb la mateixa oferta de sempre. La demanda és extraordinària i, per tant, la resposta també hauria de ser extraordinària.

Encara és més contradictori quan des del mateix Ajuntament de Girona es recomana utilitzar el transport públic i deixar el cotxe a casa. La recomanació és encertada perquè cal reduir el trànsit i evitar col·lapses. Però per tal que aquest missatge sigui creïble, ha d’anar acompanyat de mesures concretes. No n’hi ha prou amb demanar a la ciutadania que canviï d’hàbits si després el servei que se li ofereix no està preparat per absorbir aquest increment de passatgers. El transport públic ha de ser una alternativa real, còmoda i fiable. Si una família decideix agafar el bus per anar a Temps de Flors i es troba amb llargues esperes, vehicles plens o horaris poc adaptats, probablement la pròxima vegada tornarà al cotxe. La mobilitat sostenible no es construeix només amb campanyes o recomanacions, sinó amb serveis que funcionin quan més falta fan.

