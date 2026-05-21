Opinió
Els nostres torturadors
Hi ha notícies que generen un efecte devastador. Informacions que voldries deixar de llegir, però que una cosa semblant a la responsabilitat t’obliga a continuar. Al periodista Sami al-Sai un grup de guàrdies el van envoltar, el van colpejar, el van despullar de cintura cap avall i el van violar amb una porra de goma i pastanagues. Una guàrdia li va agafar el penis i els testicles i els va pressionar brutalment. Tots reien. Al-Sai només volia morir. Arrestant-lo pretenien convertir-lo en informant de la intel·ligència israeliana. Amb el mateix propòsit, van despullar i van emmanillar a una taula de metall una dona. Durant dos dies va ser violada per soldats israelians. Després, li van fer xantatge dient-li que difondrien imatges de l’agressió si no cooperava. Un agricultor va ser detingut durant mesos sense càrrecs i violat reiteradament amb una porra metàl·lica. Un altre presoner va passar mesos hospitalitzat recuperant-se de les lesions internes. Necessita una bossa de colostomia.
Aquests horrors i molts més han sigut recollits en un ampli reportatge de Nicholas Kristof a The New York Times. Informes de les Nacions Unides i de l’Observatori Euromediterrani dels Drets Humans acusen l’estat d’Israel d’haver utilitzat la violació com a forma de tortura sistemàtica de palestins. Una enquesta de Save the Children a menors d’entre 12 i 17 anys que van ser detinguts assenyala que més de la meitat van presenciar o van patir violència sexual. Probablement encara en són més. L’estigma social encara pesa.
Netanyahu ja ha ordenat iniciar una demanda contra el diari. Fins quan la comunitat internacional continuarà abaixant el cap davant aquest genocida? Els còmplices ideològics o a sou del govern d’Israel s’afanyen a titllar d’antisemita qualsevol crítica. Per què aquests esquerrans obsessionats amb Israel no denuncien amb la mateixa empenta els abusos comesos al Sudan, l’Afganistan o el Iemen?, els acusen. Per una cosa molt senzilla, perquè cap d’aquests països és dels nostres. Però Israel, sí. La UE manté un acord d’associació que atorga condicions preferents en les seves relacions polítiques, comercials i de cooperació a Israel. Quin riure aquesta clàusula que obliga a respectar els drets humans. Israel és tant, tant dels nostres que és a Eurovisió. I també està el govern de Netanyahu invertint des de fa anys en les votacions per mirar de demostrar que el món estima Israel. Ai, els afectes comprats.
La narrativa totalitària de Netanyahu busca el segrest emocional de la població alimentant el trauma històric de l’amenaça perenne. Una ciutadania atrapada en una espiral de terror, fatiga, letargia i ràbia. D’altra banda, aquesta mateixa narrativa provoca múltiples desacords en l’opinió internacional, incapaç de consensuar una mínima ètica comuna. El govern de Netanyahu és germen i motor d’una atrocitat insuportable. Un desvari d’inhumanitat que perseguirà una o diverses generacions d’israelians davant la impotència o la complicitat de mig món. n
