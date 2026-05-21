Opinió
Jordi Tomàs Bartra
Girona Neta i Digna, un any després
Ara fa aproximadament un any que va néixer Girona Neta i Digna. No va néixer en un despatx ni impulsat per cap estructura política. Va néixer al carrer, parlant amb veïns i observant una realitat cada vegada més evident: Girona s’estava degradant davant la resignació de molta gent.
La brutícia acumulada en molts barris, els contenidors desbordats, les males herbes ocupant voreres i escocells o la manca de manteniment d’espais públics van generar una indignació que feia temps que creixia. Moltes persones comentaven aquests problemes en privat o a les xarxes socials, però faltava transformar aquest malestar dispers en una veu col·lectiva.
I això és precisament el que ha aconseguit Girona Neta i Digna.
En molt poc temps, el moviment va començar a créixer d’una manera inesperada. Persones de perfils i ideologies molt diferents coincidien en una idea molt simple: Girona mereixia estar millor. La neteja i el manteniment no són qüestions superficials. Formen part de la qualitat de vida i del respecte per l’espai compartit.
Una de les grans fortaleses del moviment ha estat el seu caràcter transversal i independent. Molta gent s’hi ha sentit identificada perquè no es plantejava com una batalla partidista, sinó com una reivindicació ciutadana.
La recollida de signatures va demostrar que el malestar era molt més ampli del que alguns pensaven. Més de 7.000 signatures no són només una xifra, sinó milers de persones reclamant una ciutat més neta i més ben gestionada.
Però Girona Neta i Digna no s’ha limitat a una denúncia puntual. Durant aquest any ha mantingut una presència constant als mitjans de comunicació, als plens municipals i en el debat públic sobre l’estat de la ciutat, fins al punt de convertir-se en un interlocutor reconegut també per l’Ajuntament en tot allò relacionat amb la neteja i el manteniment.
Tot això ha anat acompanyat d’una feina persistent de seguiment ciutadà, amb recollida d’incidències, reunions, converses amb tècnics, treballadors i representants polítics, i elaboració de propostes concretes.
Això ha contribuït a capgirar l’agenda política local. Fa un any, parlar de brutícia o de manca de manteniment sovint es menystenia. Avui, en canvi, la neteja i el manteniment són un tema central del debat municipal.
Girona Neta i Digna també ha insistit en la necessitat de transparència, control de qualitat independent i participació ciutadana real. La creació d’un Grup de Seguiment ciutadà sobre els serveis de neteja i manteniment és probablement una de les conseqüències més visibles d’aquesta pressió ciutadana.
També cal destacar el suport als treballadors del servei de neteja. El moviment ha defensat sempre que no es pot exigir un bon servei si els professionals treballen amb mancances de recursos o problemes d’organització.
Probablement el més important d’aquest any és que molta gent ha deixat de resignar-se. Girona Neta i Digna ha demostrat que quan la ciutadania s’organitza i persevera, és possible influir en el debat públic i obligar les institucions a reaccionar.
Encara queda molta feina per fer. Però aquest primer any ha deixat una idea clara: Girona té una ciutadania activa i disposada a defensar la seva ciutat.
