Opinió
Anem al mercat!
En una de les habituals campanyes de promoció que fa el Mercat del Lleó de Girona es va impulsar una iniciativa que interpel·lava directament al consumidor perquè adoptés una posició més directe respecte del paradista que no pas l’habitual de comprador passiu. «No et tallis. Al mercat, pregunta!» deia l’eslògan que, amb la seva senzillesa però a l’hora contundència i efectivitat, incidia en la importància dels venedors a l’hora d’oferir als clients informació fiable d’allò que els pot interessar, però també algunes recomanacions, trucs o consells sobre com conservar o cuinar determinats productes frescos i de proximitat.
Per donar visibilitat als objectius d’aquella campanya, ara l’han repetit amb l’obsequi d’una bossa plegable i reutilitzable per cada 50 € de compra en tiquets acumulats a les parades aprofitant l’avinentesa de la celebració de la novena Setmana Internacional dels Mercats, una iniciativa coordinada per la Diputació de Girona seguint l’estel «Love Your Local Market» que va començar a fer camí al Regne Unit el 2011 amb la finalitat de donar rellevància als mercats com a espais de modernitat, d’intercanvi i d’ofertes de qualitat. L’objectiu compartit de la proposta és apropar els productes frescos i de temporada al consumidor i, de retruc, posar en valor la seva importància com una mena d’àgora dels pobles i ciutats que és, encertadament el que proposa entre d’altres el de la plaça Calvet i Rubalcaba impulsant la connectivitat humana. La campanya enfocada genèricament a estimular la compra local, de proximitat i sostenible, ha comptat amb la participació activa dels mercats de Girona, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols, equipaments integrats a la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona. No s’hi ha pogut afegir el de Lloret perquè justament estan acabant les obres de reforma. També està en un procés de reforma i millora el mercat de Palamós però en aquest cas les parades han tingut l’aixopluc d’uns locals propers on abans hi havia un supermercat.
Fins a final d’aquest mes, tots els mercats oferiran activitats relacionades amb la cuina i la gastronomia, sempre gratuïtes i adreçades a tots els públics, uns actes que s’afegiran a les consultes o consells que els mateixos paradistes difondran directament o a través de les xarxes socials per tal de fomentar la participació. Enguany, la festa grossa dels mercats arriba a Girona amb un Mercat del Lleó on s’hi detecta la incertesa del futur: l’any vinent s’acaba el termini de les concessions d’un bon nombre de parades que avui conformen l’oferta diversa i de qualitat present a l’equipament municipal i, com és natural, ja han començat a circular rumors que apunten a la possibilitat que el consistori vulgui adjudicar les noves llicències a través de subhastes al millor postor (com s’ha fet recentment amb la gestió del cinema Truffaut o, abans, amb una zona blava de MIFAS). Més enllà, però, de les negociacions que s’hauran d’obrir per poder arribar a un acord que pugui satisfer no només als que porten anys i panys treballant darrera el taulell de la parada sinó a una clientela cada cop més nombrosa i satisfeta del tracte que allí hi troba, potser caldria aprofitar l’avinentesa dels canvis i repensar millores que ajudin a consolidar la proposta d’un nou futur. Després de la renovació de les cambres frigorífiques, potser començaria ser hora d’abordar una reforma del pàrquing que hi ha sota mateix de l’equipament, especialment en el dimensionat de les places d’estacionament, esquifides i probablement fora de normativa. És privat, és clar, fou el primer de la ciutat que el constructor Joan Homs va fer pensant justament en les necessitats del Mercat però han passat molts anys i al subsòl també tocaria fer-hi millores. L’Ajuntament podria dir-hi la seva no només per impulsar les obres que permetessin disposar de places més adequades als vehicles sinó també negociar bonificacions d’ús pels usuaris del Mercat com ja s’havia fet temps enrere fins que un mal dia van desaparèixer junt amb alguns bons clients. «Anem al Mercat!», crida encertadament la campanya internacional que personalment recolzo vivament. Sí, anem a buscar producte de proximitat, sostenible i de qualitat, però també un pàrquing amb condicions.
