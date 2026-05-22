Opinió
Una dècada decisiva
Més d’una setmana després de la presentació de l’Informe Fènix, en el qual economistes rellevants alerten que Catalunya s’ha especialitzat en sectors de productivitat molt baixa i que això acabarà ensorrant la prosperitat del país, encara no hi ha hagut cap resposta raonada ni per part de l’administració ni dels sectors més assenyalats. Mentre esperem, arriben altres informes preocupants, com un de Deutsche Bank, que situa l’economia mundial davant el moment més delicat des de la crisi financera del 2008 i les crisis del petroli dels anys setanta.
El diagnòstic local i el global apunten en la mateixa direcció: les economies que no siguin capaces de fer un salt de productivitat ho tindran cada vegada més difícil. L’envelliment de la població, l’augment del deute públic, les tensions geopolítiques i la inestabilitat política fan que el creixement ja no pugui donar-se per descomptat. Durant massa temps, Catalunya ha confiat en sectors intensius en mà d’obra barata no pot mirar cap a una altra banda. Però tampoc cal caure en el fatalisme. Si alguna cosa té Catalunya és una base sobre la qual reconstruir una ambició productiva: universitats, centres de recerca, indústria exportadora, talent tecnològic i una tradició empresarial amb capacitat d’adaptació.
El problema no és que el país estigui condemnat, sinó que fa massa temps que administra el present sense preparar prou el futur. En aquest sentit, Deutsche Bank avisa que en la pròxima dècada el món s’aproxima a una transformació econòmica de gran abast i la capacitat d’adaptació tecnològica serà decisiva.
