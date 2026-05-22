Opinió
Francesc Xavier Serra Sambola
Maria Carme Ribas Mora, primera dona pendonista de la Confraria de Jesús Crucificat-Manaies de Girona
La Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona ha perdut una de les persones que, amb més estima, generositat i compromís, va dedicar anys de la seva vida a engrandir la Confraria i a mantenir viu l’esperit de la Setmana Santa gironina.
Maria Carme Ribas Mora quedarà per sempre vinculada als Manaies de Girona per molts motius. El més conegut fou el fet històric d’haver estat nomenada, l’any 1988, pendonista d’honor de la Confraria, convertint-se així en la primera dona a rebre aquesta distinció. Un nomenament que va marcar una fita dins la història dels Manaies i que simbolitzava també el reconeixement a una trajectòria de servei i estima cap a l’Entitat i cap a Girona.
Però la seva vinculació amb els Manaies va anar molt més enllà d’aquell honor. La Carme fou impulsora i coordinadora de la secció infantil de les Vestes, sembrant una llavor que encara avui perdura. Moltes d’aquelles nenes i nens continuen acompanyant la Confraria, ja sigui com a Manaies o com a Vestes, mantenint viu el relleu generacional que ella tant va estimar i fomentar.
També va tenir un paper destacat en el trasllat de la seu de la Confraria a l’església de Sant Lluc, ajudant i col·laborant en tots aquells aspectes que van fer possible aquest important pas en la història recent dels Manaies.
La seva estima per Sant Lluc fou sempre molt especial. Tant és així que va voler que el seu llibre La Girona que jo estimo fos presentat precisament en aquest espai tan significatiu per a ella i per a la confraria.
La Carme seguirà present en el record de tots nosaltres per aquests motius i per molts altres. Però també hi serà físicament, a través del domàs que va lliurar a la Confraria i que avui ocupa un lloc destacat a l’església de Sant Lluc, esdevenint símbol permanent del seu afecte, la seva generositat i el seu compromís amb els Manaies de Girona.
El seu record continuarà acompanyant-nos, com ho fan les persones que deixen una empremta profunda i sincera en la vida d’una confraria i d’una ciutat.
Francesc Xavier Serra Sambola és president de la Confraria de Jesús Crucificat - Manaies de Girona
- La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
- Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
- Bernat Costa, doble de Johnny Depp: 'Em conviden a pujar a iots pensant-se que soc l'original
- El 85% de les famílies ateses per Càritas a Girona no es pot permetre anar a fer un cafè, una mesura d'estalvi que 'trenca la seva xarxa