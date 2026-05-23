Opinió
El PSOE pot sobreviure
Per començar amb un acudit, recordi sempre que el setciències Felipe González considerava que Susana Díaz era la persona ideal per seguir els seus passos al capdavant del PSOE, una llumenera. Mentrestant, el món sencer demostra que un candidat sense partit és preferible a un partit sense candidat. La moda floreix amb la Forza Italia de Silvio Berlusconi als noranta, però avui queda elevada a una posició dominant en el concert democràtic.
Giorgia Meloni continua la tradició rupturista amb els Fratelli, tot i que ningú com Emmanuel Macron, que s’emancipa sobtadament d’Hollande i crea el moviment En Marxa amb les seves inicials jupiterines. El resultat és una dècada a l’Elisi, a batzegades. Ningú diria que Donald Trump és republicà, mentre el Reagrupament Nacional, Alternativa per Alemanya o el Reform UK de Nigel Farage escalfen a la banda. Tot i que no han governat, tots alberguen expectatives fonamentades. L’exsocialista Orbán es va inventar unes sigles, igual que va fer el seu «spin-off» Péter Magyar per derrotar-lo a Budapest. El nou primer ministre búlgar Rumen Radev també es va inventar una Bulgària Progressista, en qüestió de dies. En síntesi, les línies ideològiques tradicionals de conservadors o socialdemòcrates comencen a ser l’excepció predigital.
S’aterra així a la realitat espanyola, on l’únic motiu d’orgull que li queda al PSOE consisteix en el fet que la magnitud dels seus daltabaixos sigui més absorbent que les victòries sempre insuficients del PP. Convé recordar que els socialistes poden sobreviure, ometent els interrogants protectors però covards. I matisant que la supervivència no equival a una resurrecció, perquè el partit que més ha governat Espanya en tota la seva història també ha perdut la dimensió èpica.
La despreocupació s’encomana i es paga. Al PSOE li costa metabolitzar que, atesa la seva situació complicada, seria preferible que no governés per desviar l’atenció mentre es regenera. Després de les quatre eleccions autonòmiques frustrades, no té sentit utilitzar les paraules Sánchez i victòria en una mateixa frase. Tanmateix, el secretari general ha monopolitzat el partit fins a desfigurar-lo amb les seves faccions. No hi ha ningú més, els socialistes han trencat la continuïtat dinàstica en temps en què els lideratges no es fan esperar.
Sánchez va assegurar que només es quedava per impedir l’arribada de Vox, i la influència de la ultradreta s’ha multiplicat des que va emetre el seu noble propòsit. El gest presidencial ha estat tan sacrificat i estèril com la dimissió de Pablo Iglesias per frenar Díaz Ayuso. Amb la perspectiva dels dos anys transcorreguts, el president del Govern hauria d’haver marxat quan es va concedir els cinc dies d’insòlita reflexió. Es preguntava si «val la pena» continuar en el càrrec; ni el país ni el seu partit poden acompanyar-lo en la resposta afirmativa després d’aquell suspens deliberatiu.
La realitat no admet contrafactuals, però és probable que la dimissió de Sánchez hagués propiciat el desembarcament atropellat del PP/Vox. Guiant-se per les credencials de tots dos partits i dels seus líders respectius, la paraula desil·lusió amb prou feines abastaria la valoració actual de la seva gestió compartida. El PSOE es trobaria en una peripècia més favorable per afrontar els compromisos electorals, deslligat de lligams i amb una oposició simplificada davant els excessos dels rivals.
En la seva tessitura actual, el PSOE té tantes factures per abonar que és lògic plantejar-se si està en fallida o només amb els pagaments/vots suspesos. La lleugeresa de la formació, a l’hora d’afrontar la situació agònica, sorprèn en temps en què els partits més acreditats s’enfonsen sense deixar rastre. Els percentatges que assolien els socialistes eren inaccessibles per a partits de bricolatge, però els seus marges actuals en la vintena per cent estan a l’abast de qualsevol navegant agosarat amb un mínim de carisma. Endavant Andalusia acaba de demostrar-ho; la perspicàcia dels electors queda acreditada en no haver-se desviat cap al parany buit de Per Andalusia.
O els dirigents del PSOE dissimulen molt bé, o la perspectiva d’una amenaça existencial no preocupa gaire els dirigents del partit. La Moncloa estimula els fenòmens paranormals, difon una sensació d’invulnerabilitat. Potser és apòcrifa la frase de González blasfemant que «estic fins als collons dels espanyols», però descriu l’atmosfera regnant. Amb el monolític Sánchez, exercir un ministeri s’ha convertit en una dada curricular negativa. Quan es difonen noms com Carlos Cuerpo o Óscar Puente, abans que descarrilés a Adamuz, la reacció ni tan sols apunta a l’estupor. Només al cansament.
Hi ha un moment dolç als inicis d’un Govern, en què totes les crítiques li reboten al marge de la seva gravetat. Amb l’erosió, qualsevol dard fereix de mort l’Executiu, al marge de la seva lleugeresa. El PSOE es juga la supervivència amb fredor i frivolitat. Si Florentino s’ha plantejat Mourinho per arrencar el Madrid d’un col·lapse semblant, fins i tot González és una opció a valorar.
