Opinió
Ara un parc temàtic a les Guilleries?
L’ecologia, com a ciència, és una nouvinguda. No va ser fins a l’any 1869, que Ernst Haeckel, va emprar per primer cop la paraula «ecologia» per a definir la ciència que estudia les relacions entre els éssers vius i el seu ambient. Fa quatre dies si es compara amb altres ciències com la física, les matemàtiques o l’astronomia, que fa segles i segles que avancen. No obstant això, ha esdevingut probablement la ciència més popular donat que tots ens sentim ecòlegs (bé, més aviat ecologistes) per a parlar i pontificar sobre el canvi climàtic o la biodiversitat, per posar només dos exemples.
Com qualsevol altra ciència, l’ecologia té lleis fonamentals. Si la física té les lleis de Newton o els principis de la termodinàmica, l’ecologia en té dues especialment interessants com són la diversitat o el valor clímax d’un ecosistema.
La diversitat mesura d’alguna manera la riquesa d’un ecosistema a força de considerar el nombre d’espècies diferents i quants representats hi ha de cada espècie. Per exemple, la selva tropical té una diversitat molt elevada i un prat pirinenc molt baixa; curiosament, la diversitat més alta es pot trobar a un museu de zoologia o a una caixa de papallones, ja que hi ha només un o molt pocs individus de les moltes espècies de la col·lecció.
La diversitat alta o baixa en si no diu massa cosa. Depèn del valor clímax: és a dir, cada ecosistema (o les parts d’un) té el seu propi valor de diversitat.
Recentment, ha saltat la notícia que a les Guilleries, a la zona de Sant Sadurní d’Osormort, a tocar d’un espai de la Xarxa Natura 2000, algú està impulsant la creació d’un parc temàtic. D’entrada vaig pensar que volien fer un altre Sigean, però no es tracta es veu de posar lleons, elefants i zebres sinó una cosa molt més nostrada com són el linx, el llop i una espècie que durant els meus tres anys de zoologia a la Universitat mai n’havia sentit parlar: vaques salvatges!
Analitzem aquesta proposta en termes de diversitat i valor clímax, amb la poca informació que tenim. Suposo que al darrere de tot plegat hi ha un negoci potencial a través de la gent que visitarà la zona. La zona, tal com està ara mateix, no és prou atractiva per ser visitada? Es veu que no, cal introduir-hi espècies noves o més exemplars de les espècies que ja hi ha. Almenys han tingut el seny de no posar-hi fauna africana (veurem com acaba) i fer un nou Cabárceno, parc d’animals a Cantàbria, amb més de 120 espècies en semillibertat, entre elles camells que són pel que es veu típics dels boscos de la zona. Però si s’introdueix més espècies o més exemplars de les existents, estem alterant la diversitat i allunyem els boscos de les Guilleries dels valors clímax propis.
És, per tant, una alteració de la natura sense massa sentit si no és el pur negoci; i el negoci necessita espectacle, encara que sigui zoològic. Francament, qualsevol altre objectiu educatiu amb relació a la nostra fauna es pot complir sense alterar un ecosistema d’alt valor ecològic, no només per la diversitat sinó per la petjada humana que acompanyarà a tot plegat (obertura de camins, sorolls, deixalles, tanques perimetrals, etc.). A banda considero poc espectacular basar l’interès del parc temàtic en la contemplació de llops i linxs, que són animals crepusculars i nocturns; no puc dir res de les vaques salvatges, ja que confesso la meva ignorància sobre una espècie que sembla tan interessant.
Segons la teoria ecològica, convertir un espai del Montseny en mil hectàrees de diversitat més alta no significa de cap manera fer una contribució positiva a l’ecosistema, malgrat que s’incrementi la diversitat. Mantenir aquesta major biomassa de mamífers implicarà necessàriament una alimentació artificial perquè els recursos tròfics actuals són evidentment insuficients. Tot plegat, allunyarem aquest espai de les seves condicions naturals (del seu valor clímax) i suposarà forçar la natura per raons totalment alienes a les lleis de l’ecologia.
Per exemple, amb aigua i nutrients ben segur que podríem convertir el desert d’Almeria en un prat pirinenc: creieu francament que això seria encertat? Malgrat que des d’un punt de vista antropocèntric, és més bonic un prat que un erm, cada sistema ha de mantenir el seu valor propi de diversitat.
Aquest projecte de parc temàtic és un altre exemple d’intervenció humana equivocada sobre la natura. Com aquella altra que si cal sacrificar un espai Natura 2000 perquè aterrin avions més grans i que vagin més lluny, se substitueix per un altre espai una mica més enllà, a raó de 10 hectàrees per cada una que sacrifiquem. No és això.
El que cal és recuperar espais degradats i no modificar-ne de nous, com ha establert clarament una Directiva Europea. Fer un parc temàtic és alterar una altra parcel·la de natura, difícilment justificable fins i tot per suposats motius educatius.
Ara es crearan meses d’experts que diran la seva, però de moment el territori s’està mobilitzant en contra. És lògic... el que es vol fer a les Guilleries és contrari a les lleis de l’ecologia.
