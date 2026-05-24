Opinió
L'estranya mort d'Isak Andic
Barack Obama va deixar dit que «els rics juguen amb unes altres regles», abans de convertir-se en un d’ells. Se li va oblidar precisar que aquest pronunciament no s’interromp amb la mort. A propòsit, només Jonathan Andic sap amb certesa des d’aquest món com va morir Isak Andic, però la versió de l’únic fill home i hereu de Mango s’esquartera a cada moment. Ni tan sols la detenció per possible homicidi, l’emmanillament o la presa d’empremtes dactilars han apartat els omnipotents del veredicte que fa més d’un any que imposen. En una excursió, si més no cridanera, per un recorregut sense excessiva dificultat i sense testimonis, es va decretar la «mort accidental» com a única anatomia d’una caiguda del pare al costat del seu fill. Quedaven arrasades totes les clàusules d’oportunitat i motiu, per decret irrefutable de l’alta societat que exerceix d’autoritat encara més alta.
En un cas similar amb protagonistes pobres, ja s’haurien canalitzat els adjectius per dramatitzar la trobada entre el fundador de l’imperi i el plançó que l’havia reemplaçat sense èxit. Aquí es tractava de normalitzar-ho fins a extrems embafadors. En algun moment semblava que es buscava un arranjament satisfactori per a totes les parts, la resignació davant d’un drama irreversible. Cal consignar que els poderosos no es limitaven a manifestar la seva confiança que la mort s’explicava per un accident muntanyenc, sinó que abusaven de la seva autoritat per imposar una narració avui trontollant. No els importava que les seves tesis desafiessin la racionalitat, perquè reforçaven el seu poder fantasiant.
Amb uns altres protagonistes, ja haurien fet l’agost les plataformes porqueria, sempre de guàrdia per arruïnar fames individuals, però aquí no compareixia cap covard narrador anònim de true crime. Els poderosos s’afanyaven fins i tot a destacar les habilitats com a gestor del presumpte homicida, un tret que pel que es veu incapacita per cometre un acte criminal. Ni tan sols han reparat que estan menyspreant la víctima, perquè només són negocis.
