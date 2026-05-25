Opinió | Tal com raja
Autònoms: el motor que sempre paga
El pròxim 31 de maig participaré a Barcelona en una manifestació d’autònoms. I no hi vaig per fer soroll. Hi vaig perquè crec sincerament que ha arribat el moment de dir prou.
Prou a un sistema que cada any exigeix més als petits empresaris, als autònoms, als que aixequem la persiana cada matí sense garanties ni xarxa de seguretat. Als que generem activitat, ocupació i economia real… però massa sovint només rebem burocràcia, impostos, inspeccions i una sensació constant d’abandonament.
Durant anys, l’autònom ha estat el gran oblidat de la política espanyola. Sempre se’ns demana esforç, sacrifici i responsabilitat. Però quan arriben els problemes, massa vegades ens deixen sols davant del perill. I això no és un discurs ideològic. És la realitat del carrer.
A Espanya hi ha milions d’autònoms que no tenen horaris fixos, que no cobren si no treballen, que assumeixen riscos constants i que continuen endavant moltes vegades només per orgull professional i sentit de la responsabilitat. Mentrestant, les quotes pugen, la pressió fiscal augmenta, les normatives canvien contínuament i la burocràcia és cada vegada més asfixiant. El petit empresari ha passat de ser admirat a sentir-se gairebé sospitós. I això és profundament injust.
Perquè sense autònoms no hi ha comerç de proximitat. Sense autònoms no hi ha restaurants, tallers, pescadors, transportistes, pagesos ni milers de negocis que donen vida als pobles i ciutats.
Molts polítics encara no han entès que la immensa majoria dels autònoms no viuen en el luxe. Viuen pendents de factures, dels costos energètics, dels impostos, dels préstecs i de si arribaran a final de mes. I el més preocupant és que cada vegada hi ha menys gent disposada a emprendre.
Els joves miren el futur i veuen inseguretat, riscos i una administració que sembla més preparada per controlar que per ajudar. I això és molt perillós per a qualsevol país que vulgui tenir futur econòmic.
Jo participaré en aquesta manifestació perquè crec que encara som a temps de rectificar. Per reclamar una legislació més justa, més realista i més adaptada a la realitat dels que sostenim bona part de l’economia productiva.
No es tracta de privilegis. Es tracta de respecte. Respecte per la gent que crea activitat. Respecte per qui arrisca. Respecte per qui treballa.
El 31 de maig no serà només una manifestació. Serà un crit de cansament… però també de dignitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Delfí Geli després del descens del Girona: 'Toca admetre errors, rectificar i buscar solucions
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
- Crits de «directiva, dimissió» i retrets en una nit negra