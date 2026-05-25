Opinió
Carta d'un lector: "Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci"
L'autor es pregunta si volem "una Rambla plena de botigues de fundes de mòbil i franquícies sense ànima?"
Terrasses i model de ciutat
Arnau Calonge Faura | Girona
Soc propietari d’un petit bar a Rambla Llibertat, a l’inici de les voltes. Fa més de 20 anys que aquest bar té terrassa i forma part de la vida quotidiana del Barri Vell.
Ara ens trobem que, d’un dia per l’altre, ens redueixen la terrassa de 30 taules a només 6. Un local que no té aforament interior clarament no pot sobreviure amb sis taules. Això no és una reducció: és carregar-se directament el negoci.
Parlem d’un bar familiar on treballen pares i fills, com tants altres negocis petits de Girona que viuen principalment de la terrassa. I em pregunto quin model de ciutat volem. Una Rambla viva, plena de gent passejant, fent el vermut i donant vida al centre històric, o una Rambla plena de botigues de fundes de mòbil i franquícies sense ànima?
Les terrasses formen part de la identitat de Girona i crec sincerament que des de l’Ajuntament de Girona, tant els regidors Lluís Martí i Gemma Geis com la tècnica Laura Planes, haurien de prendre decisions amb la reflexió i el diàleg que una qüestió així es mereix, i no canviant criteris d’un dia per l’altre sense tenir en compte les conseqüències per als petits negocis de la ciutat.
