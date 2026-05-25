Opinió
Florentino i els seus
El republicà Donald Trump va conquerir la seva primera Casa Blanca el 2016. A continuació, els redactors polítics dels grans mitjans nord-americans es van sotmetre literalment a un tractament psicològic per recuperar-se del trauma. Per això sorprèn que Espanya repeteixi amb Florentino Pérez els errors que han impedit combatre el trumpisme en condicions. Barcelonistes, aficionats neutres, madridistes crítics o espanyols en general es donen per al·ludits per la ferocitat forassenyada de l’orador que només va deixar una canya dreta, la seva. Al sobrevalorar-lo, obliden el sant i senya del nou florentinisme, una salvatge vulgaritat.
Després de l’arenga de l’amo de l’univers blanc, s’elaboren enquestes que determinen sàviament que el 80% dels espanyols abomina el discurs de Florentino. El problema és que els presumptes votants en les eleccions trampa figuren entre el 20% restant, igual com ha passat gairebé tres vegades amb Trump. Quan proclama que «el Reial Madrid soc jo», el president del club blanc ha experimentat la mateixa transició que la pudoroseta Espanya. S’ha allunyat del PP per endinsar-se a la dreta ultramuntana, de manera que es garanteix als votants radicalitzats que solidificaran el seu mandat.
Els antitrumpistes han vaticinat tantes vegades l’enfonsament de la seva nèmesi que no s’han adonat que Trump s’estavella definitivament a l’Iran, perquè hi ha perdut el suport dels radicals. Florentino ha patit la mateixa desfeta i reacciona amb els mateixos crits.
A 79 anys, l’empresari polit, amb aire de frare i un punt carrincló es vol reinventar en Silvio Berlusconi, que també tenia un club de futbol històric. Amb dues diferències, sua emittenza va pagar per l’equip i el seu plagiari se l’ha apropiat. Sobretot hi ha l’abisme entre tots dos que Florentino no té gens de gràcia.
La seva maniobra de satanitzar els qui s’han atrevit a derrotar-lo sobre el camp és un recurs pueril que obliga a recordar que els presidents de l’Ibex també s’asseuen sobre el cul.
