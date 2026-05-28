Opinió
Carta d'un lector: "El sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m'ha premiat amb una penalització"
L'autor, en to irònic, felicita "l'Ajuntament de Girona per la implantació dels contenidors intel·ligents"
Envia la teva carta
La taxa de residu zero: un èxit de cohesió social a Girona
Martín Casitas Jarillo | Girona
Vull felicitar l’Ajuntament de Girona per la implantació dels contenidors intel·ligents. Com a veí que gairebé no genera residus, em sentia invisible per a l’Administració. Faig el cafè al bar, menjo fora sovint per feina i, a falta d’ordenança, el paper higiènic el llenço al vàter. L’únic rebuig domèstic és el cordill del fuet dels entrepans. Però el sistema és tan eficient que, en no detectar ús de la targeta, m’ha premiat amb una penalització.
Per adaptar-me, he començat a aplicar noves mesures de civisme. Ara demano les sobres del menú en un tàper, encara que sigui només per assegurar una mica d’orgànica a llençar.
També he hagut de reeducar la meva mare. Anava al mercat amb cabàs i comprava producte fresc. Un error, no generava plàstics. Li he recomanat passar-se al supermercat i optar per productes sobreenvasats en safates de porexpan.
L’algoritme és tan sensible que no m’estranyaria que acabés multada una veïna alimentada per sonda nasogàstrica per manca d’orgànica, o que algú en coma acumulés deute per inactivitat recicladora. Una curiosa fusió entre salut i gestió de residus.
El millor, però, és la cohesió social que s’està creant. Les cues davant dels contenidors per passar la targeta s’han convertit en el nou pati de llums de la ciutat.
Proposo fer un pas més en aquesta dinamització comunitària. Ara que s’apropa l’estiu, es podrien reubicar algunes activitats dels centres cívics i organitzar trobades populars al voltant dels contenidors. Amb una bona música i la llum dels lectors de targetes, segur que el teixit veïnal de Girona esdevindrà indestructible.
- Mor al Trueta l’home de 78 anys que havia quedat crític després d’una caiguda en unes roques a Begur
- Aquesta pastisseria gironina fa la millor coca de Sant Joan de Catalunya
- Entren amb un pal en un bar de Torroella i fereixen el propietari i un cambrer davant dels clients
- Detenen un home pel robatori dels xais d’una explotació de Maçanet de la Selva
- Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- El fabricant de motos Torrot de Salt entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa
- Adif expropia cinc finques a Aiguaviva per reforçar un talús de l'Alta Velocitat