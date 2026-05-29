Opinió
Enric Gimeno
La Costa Brava: un paradís que cal continuar cuidant
Parlar de la Costa Brava i de les comarques gironines és parlar d’un dels grans motors econòmics del país. El turisme no és només una activitat complementària: és, des de fa dècades, una de les principals raons que expliquen el dinamisme econòmic, social i laboral del territori. Sense el turisme, la realitat de moltes poblacions seria radicalment diferent. I precisament per això, cal continuar treballant perquè aquest sector continuï sent fort, competitiu i sostenible.
En els darrers anys, institucions com el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Diputació de Girona han fet una aposta clara per transformar el model turístic i avançar cap a una oferta més diversificada i menys dependent dels mesos d’estiu. La desestacionalització ja no és només un objectiu teòric; és una necessitat estratègica per garantir activitat econòmica durant l’any.
En aquest context, el creixement del sector dels creuers als ports de Palamós i Roses representa una oportunitat real per al territori. Cada temporada arriben milers de visitants que descobreixen la Costa Brava fora dels moments de màxima saturació, generant activitat comercial i projecció internacional. Els creueristes són, en molts casos, visitants d’alt poder adquisitiu que valoren especialment l’autenticitat, la gastronomia, la cultura i la singularitat del territori.
Però el veritable repte no és només aconseguir que vinguin. És aconseguir que vulguin tornar i que, quan marxin, expliquin al món que aquí hi han trobat alguna cosa especial.
Perquè la Costa Brava no és únicament platja i paisatge. És una manera de viure-la. És la combinació entre el mar, els pobles, la gastronomia, el comerç local, la tranquil·litat i una identitat pròpia que difícilment es pot copiar.
I és aquí on el sector encara té marge de millora. No té sentit que en moments d’arribada massiva de visitants alguns establiments continuïn tancant en hores centrals del dia o que determinats serveis no s’adaptin als hàbits del turisme internacional.
El visitant actual busca experiències completes i atenció. Vol sentir-se ben rebut, mimat, i cada detall per petit que sigui compta, perquè avui qualsevol turista és un ambaixador potencial de la destinació.
Tot això, però, només és possible si el territori és accessible. La connectivitat és un dels grans actius competitius de la Costa Brava, i sovint no se li dona el reconeixement que mereix. Milers d’expedicions connecten cada any els municipis turístics amb l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat, l’aeroport de Girona-Costa Brava i les principals estacions ferroviàries del país. Sense aquesta xarxa de transport terrestre, regular i fiable, seria impossible absorbir el volum de visitants que rep el territori ni garantir que l’experiència comenci i acabi bé. La mobilitat no és un servei secundari: és part de la cadena de valor turística.
Segons les darreres dades disponibles, la Costa Brava va rebre 7,19 milions de turistes, que van realitzar més de 26,2 milions de pernoctacions. Unes xifres notables, però que no han de fer-nos perdre el nord: el futur no depèn d’augmentar massivament el nombre de visitants, sinó per atraure’n que valorin més el territori, allarguin les estades i ajudin a distribuir l’activitat durant tot l’any. En aquesta línia, projectes com un possible «camí de mar» que connecti la Costa Brava amb el sud de França podrien atraure un turisme més sostenible, distribuït i interessat a descobrir el territori amb calma.
