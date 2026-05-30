Opinió
Parleu, home, parleu
Va ser un dia llarg, l’equip es jugava la permanència a Primera a les nou de la nit i les hores, fins que va arribar el partit, es varen fer inacabables. No era gens senzill el matx contra l’Elx, però tampoc va ser per ganes de l’afició que els jugadors del Girona FC ho donessin tot. Montilivi hi va deixar la veu, les mans i l’ànima perquè això fos així... D’això fa una setmana, quan l’equip va sumar un empat amb gust absolut de derrota, com aquell del dia del Lugo.
Ja fa una setmana que es va certificar el descens, i des d’aleshores ni mitja paraula dels caps visibles de l’entitat. Ni els propietaris, ni el director general, ni tampoc el president a sou que té l’entitat. Ningú ha dit res. L’adeu de Michel això sí, encara no se sap si per voluntat del mateix entrenador o per decisió del club, perquè ningú ha dit res. I això només pot voler dir dues coses. O estan sobrepassats o en preparen una de grossa. La primera hipòtesi seria difícil de creure, perquè aquests mateixos protagonistes que ara no parlen, ja havien viscut això mateix l’any d’Eusebio. Per tant, queda la segona. I si la preparen grossa, potser només vol dir dues coses. Que quan surtin en públic passaran de puntetes per la valoració del desastre d’aquesta temporada i aniran directament a anunciar cares noves per a la següent, entre les quals el nou tècnic, clar està. O també podria ser que entre ells mateixos hi hagi canvis interns.
En tot cas, el club és una SAD i com a tal empresa, els seus dirigents poden portar-la com vulguin. Però quan aquesta empresa representa una massa social, una ciutat i tota una demarcació, el mínim que cal tenir és una mica d’empatia. Si no, és quan la gent s’enfada, se sent traïda, critica els xaves i recorda totes les mancances que ha hagut de viure a Montilivi, fins i tot en els anys de més bonança esportiva. La prova més clara d’aquesta emprenyamenta, el comunicat de les penyes aquesta mateixa setmana. I això és molt perillós, perquè potser els que manen i no parlen pensen que amb el descens a Segona l’equip serà líder des del primer dia. Però que passarà si s’acomoda a la novena, dotzena o catorzena plaça? Ja els ho dic jo, marro a Montilivi cada partit. I directiva dimissió. Perquè ja no és fer les coses malament en l’àmbit esportiu, és ofendre tota una afició.
