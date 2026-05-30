Opinió
Per a què serveix un ésser humà?
El futur és de la intel·ligència artificial, però l’ésser humà no figura en aquesta equació. Banalitats de l’estil d’«una persona sempre serà millor companyia» equivalen a proposar que «anar a peu de Madrid a Barcelona sempre serà millor que pujar a un vehicle de motor». D’altra banda, els embussos creixents són un dels principals desmentiments a les proclames celestials dels gurus de la IA.
Per comercialitzar una hamburguesa calen mitja dotzena de llicències, i no en parlem per autoritzar un fàrmac. Tanmateix, es llancen sense fre productes robòtics amb un potencial destructiu equivalent als arsenals químic, biològic i nuclear. Entre altres coses, perquè la IA controlarà aquest arsenal, i cap dels seus creadors no s’atreveix a garantir que els nous enginys no faran trampes.
Es parla dels documents o llibres que ningú no llegeix, sovint amb motius de sobres. La novetat seran els textos voluminosos que tampoc ningú no haurà escrit, cosa que no impedirà que tinguin vigència jurídica o científica. Aquesta invitació al caos es registra malgrat que la publicitat enganyosa de la IA consisteix precisament en la resolució de les limitacions actuals de la convivència, per la proliferació d’individus. En realitat, l’encunyació de constitucions o bases contradictòries que cap persona no revisarà no preocupa gaire els gurus. Al capdavall, per a què serveix un ésser humà?
La denigrant resposta implícita a l’interrogant sobre el sentit humà de la realitat es troba a la base de la investigació en la IA, de moment maquillada sota figures il·lusòries com l’«alineament» entre màquines i persones, tan evocador de les lleis de la robòtica d’Isaac Asimov. En la metàfora contínua amb el trànsit, equival a concloure que ningú no trepitjarà l’accelerador per damunt de la velocitat límit establerta a la carretera, al marge de les prestacions sobreres del motor de l’automòbil. Quants milers de vides ha costat aquesta presumpció mecànica, que l’esfera digital elevarà a xifres milionàries? No es tracta aquí del dilema del cotxe sense conductor que atropella un vianant per equivocació. Es planteja simplement la hipòtesi del cotxe deshabitat que mata perquè exerceix les seves virtualitats, una reedició del misteriós camió cisterna de Duel, la primera pel·lícula de Steven Spielberg.
La irresponsabilitat dels qui burxen amb el dit a l’ull de l’experiència humana és menys curiosa que el voluntarisme dels abstinents. Confien i insisteixen que poden evadir-se de les conseqüències de la IA renegant de la seva existència, com si els exèrcits de drons autocontrolats i anticipats en els conflictes bèl·lics actuals estiguessin disposats a perdonar la vida als profans. La intel·ligència artificial és un videojoc de participació obligatòria, sota el lema explícit que «si no ets assegut a taula, ets al menú».
El sol plantejament de la IA degrada l’espècie que es va creure amb l’hegemonia del raciocini, ara convertida en un destorb per al progrés indefinit. No es tracta d’una exageració mil·lenarista, sinó de la premissa dels inversors. No pretenen l’aportació de mascotes superintel·ligents al servei dels seus amos; l’objectiu gens ocult consisteix en la suplantació dels titulars del planeta. Fins i tot els acomiadaments massius associats a la prosperitat de la nova intel·ligència es plantegen com una exhibició de múscul sobrehumà. Dit sigui sense dramatismes, amb la naturalitat que obliga a acceptar una derrota.
«Un dels èxits de la revolució digital ha consistit en la falsa gratuïtat econòmica i sobretot mediambiental»
Un dels èxits de la revolució digital ha consistit en la falsa gratuïtat econòmica i sobretot mediambiental. Es tractava d’esquivar la pregunta sobre quants recursos essencials planetaris es malbaraten cada vegada que es consulta l’edat de Brad Pitt. I mentre s’escamotejava aquesta dada, s’insistia en els quatre litres d’aigua que es consumeixen per obtenir una sola ametlla, l’agricultura essencial per al manteniment dels humans reinterpretada com una activitat depredadora insostenible.
Quan alguna cosa pot pensar com algú, en realitat millor que qualsevol, la identitat humana es devalua. A partir de la IA, desapareix Einstein com a sant laic de l’intel·lecte, i queda enfonsat en el primitivisme. Els éssers humans continuen jugant als escacs o corrent a la pista d’atletisme, però aquestes activitats queden relegades al nivell de passatemps.
L’esquer de la IA és la liquidació de l’aprenentatge, que genera un alleujament visible en Dario Amodei, d’Anthropic, quan es declara un desastre per a l’estudi d’idiomes. La persona aprèn però, a escala física, l’ésser humà ja pot desplaçar-se milers de quilòmetres sense exercitar cap articulació. Ara assisteix a l’acceleració de l’obsolescència programada.
