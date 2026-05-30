Opinió
Un premi per mirar endavant
El jurat dels Premis de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal ens ha reconegut com el millor diari digital. El guardó suposa un reconeixement a l’esforç de tots aquells que, des de diferents responsabilitats, han assumit amb convicció la transformació digital del diari. Durant anys hem parlat de transició digital. Avui podem dir que som un diari cent per cent digital que també fa un diari imprès.
Això és possible gràcies als lectors. Als que ens llegeixen cada dia, als que ens busquen quan passa alguna cosa al seu municipi, als que ens exigeixen, als que ens corregeixen i als que ens donen suport. Sense ells, aquest projecte no tindria sentit.
Aquest reconeixement arriba en un moment en què hem volgut fer una aposta clara per nous productes digitals vinculats a allò que som: un mitjà gironí, de proximitat, però amb ambició.
Girona Delícia n’és un bon exemple. És un espai dedicat a explicar la gastronomia gironina en un sentit ampli. No és només una secció gastronòmica; és una manera d’explicar el territori a través del producte, de la cuina i de les persones que el fan possible.
També ho és “A prop”, una eina que permet als lectors fer-se un diari a mida, configurant els municipis que senten com a propis: el lloc on viuen, on treballen, on han nascut, on tenen la família o on passen els estius. En una província amb 8 comarques i 221 municipis, això és una manera de dir que tots compten, que cap comunitat hauria de quedar fora del mapa informatiu. “A prop” és un projecte del nostre grup editor, Prensa Ibérica, que manté la seva aposta irrenunciable pel periodisme local.
Vull felicitar també, d’una manera molt especial, Carles Duarte, Premi d’Honor d’aquesta edició dels Premis de Premsa Comarcal. Per a nosaltres és una alegria afegida, perquè fa 28 anys que col·labora amb Diari de Girona amb una columna setmanal d’opinió. Forma part, per tant, de la nostra història, de la nostra mirada i també de la nostra comunitat de lectors.
El periodisme digital viu un moment de canvi profund. Durant anys, molts mitjans hem après a moure’ns en funció dels cercadors, de les xarxes socials i de plataformes que ens portaven trànsit. Aquest ecosistema canvia ràpidament. La intel·ligència artificial, els nous sistemes de recomanació i la caiguda del trànsit procedent de cercadors ens obliguen a fer-nos una pregunta de fons: què fa imprescindible un mitjà?
La resposta, per a nosaltres, no pot ser només publicar més. Ha de ser publicar millor. Hem de competir amb credibilitat, amb informació pròpia, amb coneixement del territori, amb servei públic i amb una relació directa amb els lectors.
En aquest nou escenari, la premsa local i comarcal té una oportunitat enorme. La tecnologia ens ajuda, però allò que ens fa forts és la confiança. Saber qui som, saber per a qui escrivim i saber de què parlem. Quan publiquem informacions sobre un municipi o ciutat, sobre una escola, una empresa, una entitat, o un conflicte veïnal, estem fent molt més que omplir una web. Estem ajudant una comunitat a sentir-se explicada.
Aquest és el sentit de Diari de Girona: ser útils, ser propers, ser fiables i continuar demostrant que el periodisme local no és un periodisme menor, sinó una peça essencial de la democràcia.
