Opinió
Juan Lagardera
El final de la innocència
En la famosa novel·la de Robert Graves que va donar peu a una llegendària i pionera sèrie de televisió a la BBC, Jo, Claudi, el seu personatge principal, el romà Claudi, coix i tartamut, es feia l’innocent al llarg dels anys en què va residir a la cort imperial. En realitat, Claudi va ser un home culte, dedicat a la passió per la història. El seu nebot Calígula, en un dels seus gestos embogits, el va nomenar cònsol per a burla i escarni dels poders de Roma. Finalment, després d’un cop de palau, la guàrdia pretoriana va trobar Claudi amagat i va decidir nomenar-lo emperador.
Sempre he trobat concomitàncies, encara que molt llunyanes, entre Claudi i Rodríguez Zapatero, que va inspirar el seu perfil públic en una suposada innocència i candor moral. Som màscares, fugint de personatge en personatge, va escriure el polonès Witold Gombrowicz, en una època, el violent segle XX, en què el filòsof Theodor Adorno va proclamar la fi de la poesia i Sartre, la inexistència de la innocència infantil.
Zapatero va arribar al poder després de múltiples caramboles, però sobretot de la mà del PSC i de les genialitats de Pérez Rubalcaba. El seu mandat va surfejar al llarg de les fronteres ètiques que l’esquerra reclamava ampliar. Ideologia abans que governança, amb alguns ministres que, com el titular d’Economia o la de Sanitat, fregaven la idiotesa. Anys més tard, un guió sarcàstic inspirat en la cultura zapaterista, inclosa una adolescent gòtica, donaria lloc a una altra càustica sèrie política per a Movistar i HBO, Vota Juan.
Eren els temps en què es negava l’existència d’una crisi financera imminent –el 2007–, però s’avançava en polítiques de gènere i en l’aliança de civilitzacions sense tenir en compte les teocràcies basades en la gihad. Tant va abusar Zapatero d’una suposada ingenuïtat que els seus opositors van difondre un nou concepte polític per criticar-lo: el «bonisme». Quan va deixar el Govern, com tants altres, l’expresident es va dedicar a les influències. Sobretot als països llatinoamericans, on l’esquerra d’allà vivia el seu apogeu, un combinat d’indigenisme i populisme com a resposta als crims de les dictadures militars.
Tenia i té la seva lògica. A Llatinoamèrica, la intromissió de la política en els negocis econòmics és decisiva. I per aquest entramat conspicu hi deambulen moltes i importants companyies espanyoles, des del BBVA fins al Santander, Repsol, Iberdrola, ACS i Ferrovial, o la mateixa Telefónica. I solen fer-ho mitjançant consultores interposades perquè no es noti que contracten aquest o aquell polític de torn amb el qual intenten mediar. Amb una certa opacitat, és molt fàcil i temptador passar-se de llest.
A Zapatero el va repescar Pedro Sánchez perquè necessitava un rostre net i d’esperit social. Zapatero no parla mai d’economia. Encara deu tenir malsons amb Manuel Pizarro, tant ell com Mariano Rajoy. El seu aspecte de «Bambi» contrasta amb l’entramat organitzat al costat de les seves filles, de trajectòria professional desconeguda. No ha fet una cosa gaire diferent d’altres polítics, fins i tot reis i expresidents, de Suárez a Felipe o Aznar, fills, gendres i la resta de familiars, tret que ho ha dut a terme de manera barroera i projectant una imatge ursulina. Il·lustres exministres del seu propi gabinet van crear, juntament amb altres exministres del PP, una agència de lobby i assessorament, Acento, que en pocs anys era la que més facturava a Espanya. Després la van vendre per prop de 30 milions a la multinacional Havas, del grup francès Vivendi, els dirigents de la qual donen suport a l’extrema dreta de Le Pen, cosa que no els invalida per ser també accionistes de Prisa i tenir diversos negocis creuats amb Telefónica. La liaison dangereuse.
Falten llum i taquígrafs en aquest negociat dedicat al tràfic d’interessos, l’anomenat lobby –el qui espera a l’avantsala del qui pren les decisions, es podria traduir–, però al nostre país això no es normalitza, ningú no sembla disposat a legislar-ho ni tampoc a organitzar amb rigor la publicitat institucional o els contractes i patrocinis amb mitjans. Deu ser la cultura de la hidalguía d’origen castellà, que tan malament es porta amb els diners airejats. Com si fos pecaminós obtenir beneficis d’una activitat econòmica. Als països anglosaxons i germànics està molt més regulat i es coneixen els límits de l’honestedat legal en els negocis.
És impensable als Estats Units que un expresident deixi d’ingressar diners. Sol ser nomenat per a una dotzena de consells d’administració en grans companyies tan bon punt cessa en les seves activitats governamentals, i les tarifes de les seves conferències i tertúlies superen els 200.000 dòlars per sessió –Obama va multiplicar per dos aquest caixet, i Trump va arribar fins i tot al milió–, a més de viatjar sempre amb les despeses pagades en classe business al costat del seu secretariat. No és versemblant ser ingenu quan s’ha assolit el cim d’un gran Estat. Els nord-americans ho reconeixen; els espanyols s’esquincen les vestidures. Una altra cosa és el tripijoc actual dels pròxims al president Trump, la capacitat dels quals per intuir les pujades i baixades de Wall Street no deixa indiferent ningú.
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