Opinió
«Magnifica humanitas»
Aquest és el títol de la primera encíclica del papa Lleó XIV, signada el 15 de maig passat i publicada oficialment el 25 del mateix mes. Aquest text del papa Prevost, en català, Magnífica humanitat (que commemora el 135è aniversari de l’encíclica Rerum novarum de Lleó XIII), té com a centre la custòdia de la persona humana en l’era de la intel·ligència artificial i de les noves tecnologies.
L’encíclica del papa Lleó XIV està estructurada en una introducció, cinc capítols i una conclusió, amb un total de 245 punts.
A la introducció el papa ens presenta un dilema al qual estem abocats: edificar una nova torre de Babel o bé construir la ciutat de Déu que ens hi ajudi a viure com a germans. Lleó XIV ens recorda l’encíclica Rerum novarum, on el papa Pecci, fa 135 anys, «va impulsar una reflexió sobre la societat, l’economia, la política que avui anomenem Doctrina Social de l’Església». Per això el papa Prevost demana en el seu text, «la saviesa per interpretar les grans tendències del nostre temps» i en particular «els avenços de la tècnica», pel fet que la digitalització, la intel·ligència artificial (IA) i la robòtica, «estan transformant el nostre món».
Com ens recorda el papa Lleó XIV, «el desenvolupament tecnològic ha contribuït a una millora significativa de les condicions de vida de la humanitat». I per això mateix «ens correspon assumir, amb lucidesa i responsabilitat, els reptes del nostre temps», per tal de «salvaguardar la justícia i contenir els efectes distorsionadors del poder tecnològic». Cal edificar, com ens recorda el papa Lleó, «una ciutat centrada en el bé comú» i alhora «acceptar els límits de la fragilitat humana».
En el capítol 1, el papa ens mostra el camí a través del qual la Doctrina Social de l’Església ha anat prenent forma en el Magisteri recent dels Papes i del Concili Vaticà II, «per posar en relleu el seu efecte dinàmic». El papa subratlla la importància d’una Església en camí en la història de la humanitat.
En el capítol 2, el papa ens presenta els «fonaments i principis de la Doctrina Social de l’Església», com per exemple «el principi de solidaritat» i el de «justícia social».
Al capítol 3, la Magnifica humanitas subratlla «la grandesa de la persona humana davant les promeses de la IA».
El capítol 4 remarca la importància de «la veritat com a bé, la dignitat del treball en la transició digital i la custòdia de la llibertat», per tal de trencar «les cadenes dels nous esclavatges».
Finalment, el capítol 5 destaca «la cultura del poder i la civilització a l’era digital», així com el perill que suposa «la normalització de la guerra». El papa tracta el tema de les «armes i la IA» i ens demana de «construir la pau en la justícia».
En la seva encíclica, el papa ens demana que la IA estigui al servei de la humanitat i no només d’una elit.
L’encíclica Magnifica humanitas és un text que pot ajudar-nos a fer possible un món més just i més fratern, en el nostre camí per construir la civilització de l’amor.
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