Opinió
Originals
En cinema, es parla molt de la crisi de les sales, de la falta d’interès de les noves generacions i de la irrupció dels nous models de consum. També es parla de la crítica: ara resulta que hi ha qui vol catalogar-la en funció de l’edat i la manera de divulgar-la. El que segur que no és una crítica, en el sentit vell o nou del terme, són aquests vídeos de 30 segons que pretenen etiquetar una pel·lícula amb adjectiu categòric i sense cap mena d’atenció al matís. Sigui com sigui, s’insisteix a ser apocalíptic amb el futur de l’audiovisual tal com l’enteníem. Però el més curiós del cas és que, amb els números a la mà, cap de les tesis esgrimides pels experts de torn acaba de ser del tot certa. Crisi de les grans franquícies? Depèn de com t’ho miris. Algunes queden per sota de les expectatives, això és veritat, però ni els números són tan baixos com els pinten ni les seves carreres comercials s’acaben a les sales. Més enllà de les plataformes, que també comporten uns guanys afegits, fa temps que el format físic també és determinant en la taquilla final. És més, hi ha pel·lícules que punxen a les sales però acaben convertides en èxits rotunds en la venda directa. Hi ha franges d’edat que van menys al cinema? És una veritat a mitges. Sí que s’ha mogut el llindar de les fidelitats, i és cert que hi ha gèneres que no tenen la mateixa tirada que fa dues dècades, però el canvi d’hàbits no ha impedit que aquest any, per exemple, gairebé totes les aspirants a ser «blockbuster» hagin acabat l’any amb recaptacions més que notables. Les sales moriran per sempre? Rotundament no. I ho demostren dues pel·lícules molt recents d’imminent estrena a casa nostra: Obsession i Backrooms. Pel·lícules de pressupost baix i basades en la promesa d’unes emocions fortes que només trobaràs en una sala de cinema. Però el més important és que són aproximacions molt originals al seu gènere. No és que ens hàgim cansat del cinema, és simplement que li demanem molt més que seqüeles i remakes. I aquesta és una gran notícia.
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