Opinió
Ernest Folch
Més soroll que nous
Perdonin l’espòiler: no hi haurà eleccions anticipades. I no n’hi haurà per una raó molt senzilla: perquè no n’hi pot haver. I perquè, fins que es demostri el contrari, és el pitjor escenari possible per a qui les ha de convocar. Cert, el fil que uneix les joies grollerament filtrades de Zapatero, les invectives rabioses de Felipe González o García-Page, els registres de l’UCO a Ferraz avisant convenientment els periodistes i el ventilador en mode continu dels matiners de la capital només és un: convocar eleccions i enderrocar per fi l’anticrist del Govern d’esquerres. La crisi política actual té les seves peculiaritats, algunes de les quals assenyalen molt seriosament el PSOE i la seva incapacitat per purgar la seva porqueria interna, però el mar de fons és el mateix que presideix la política espanyola des de fa dècades: quan la dreta no governa, l’arbre s’ha de sacsejar fins que caigui.
És el proverbial «qui pugui fer, que faci» d’Aznar, o si ho prefereixen, és el cop tou que sempre es posa en marxa quan no manen els que han de governar. Però justament perquè el clima és irrespirable, cal traçar una línia molt fina entre els que parlen per carregar-se un règim i els que només exhibeixen un mer postureig. La dreta mediàtica, judicial i política va amb tot, fins al final. Però els socis de legislatura, com el PNB i Junts, que han decidit alçar una miqueta la veu, estan simplement escenificant una obra de teatre davant el seu electorat. Perquè qualsevol partit que no sigui el PP sap que pactar amb Vox una moció de censura i una substitució de govern suposaria la seva immediata autodestrucció. Per això, si s’hi fixen, en les últimes setmanes hi ha a Espanya una distància sideral entre el soroll mediàtic eixordador i la nul·la iniciativa política per canviar el govern. Es proclama cada dia l’apocalipsi, però el PP ni tan sols pot insinuar la presentació d’una moció perquè sap que és impossible. A Espanya només hi ha una formació que pot pactar amb un racista com Abascal sense posar-se vermella. Per a la resta, per molt que gesticulin, és un escenari inexistent.
Feijóo no té, efectivament, les desitjades eleccions, però té almenys un escàndol diari amb els seus corresponents altaveus per poder tapar les vergonyes de la seva Kitchen. La seva salvatge percussió contra Sánchez té l’enorme utilitat d’actuar també de distracció de la terrible fetor de les seves clavegueres. Per això, i tot i que el bombardeig mediàtic pretengui crear la sensació d’un final del món continu, la partida política continua tècnicament empatada. Els que governen i els seus socis s’han convençut del malmenorisme de no tocar res, i els que aspiren a governar senzillament no sumen, i continuaran sense sumar fins que no votem una altra vegada. A sota d’aquest lloc comú preval, com un manuscrit antic que ve del túnel del temps, el manual de resistència. De moment, resistir és un gran valor i no hi ha cap incentiu per saltar a la següent pantalla, per molt que cridi Felipe González.
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