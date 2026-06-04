Opinió
Isabel Olmos
Les joies de Zapatero i la fi de la innocència
El primer que vaig pensar quan vaig saber que un jutge havia imputat José Luis Rodríguez Zapatero per nombrosos delictes d’aquells bruts i associats a la corrupció putrefacta va ser: «no m’ho crec». De veritat, va ser així. Ho vaig dir diverses vegades en veu alta. «Vinga va, caça major». El president del Govern que va impulsar el matrimoni igualitari, la llei integral contra la violència de gènere, la llei de dependència, la de Memòria Històrica, la d’igualtat i el que va retirar les tropes de l’Iraq i va anunciar el cessament de la violència d’ETA no podia ser un lladre de pa sucat amb oli, un talòs d’aquells que arriba amb la promesa de netejar l’administració dels amants de les coses alienes i acaba sucumbint al cant de sirenes del costat fosc.
No. No podia ser. Felipe González havia acabat el seu mandat perseguit pels escandalosos Filesa, Roldán i, especialment, els GAL. A José María Aznar li va passar el mateix amb el cas Gürtel i la caixa B del PP. Mariano Rajoy no sabia ni d’on li venien tantes vergonyes com tenia entre Gürtel, els papers de Bárcenas, el finançament il·legal del PP i la diàspora territorial de saquejos –entre ells, la Comunitat Valenciana–. I Pedro Sánchez –ai, Sánchez– mira més l’agenda que marquen des de les diferents instàncies judicials que la del seu propi Google Calendar. Està a un pas de no poder sortir ni a fer fúting sense témer el processament o la investigació d’algú del seu entorn familiar –esposa i germà– o afectiu-orgànic, com els seus antics companys del cas Mascaretes-Koldo-Ábalos.
I, enmig de tots ells, hi havia Zapatero. El que va arribar després de la gran mentida de l’11-M d’Acebes i companyia, el del «celebreu-ho amb contenció» i el que dibuixava amb el dit la seva prominent cella en la campanya electoral. És molt curiós perquè, segons Google, la seva etapa «no va estar especialment marcada per grans casos de corrupció personal comparables als d’altres governs. La principal erosió del seu mandat va venir més per la crisi econòmica que per la corrupció». Ja veuen vostès com són les coses.
Penso en tot això mentre contemplo, atònita, la col·lecció de collarets, arracades i polseres que, segons la UDEF, tenia l’expresident del Govern al seu despatx. Em ve al cap una imatge que després veuré a la primera xarxa social on entri: Zapatero caracteritzat com Audrey Hepburn a Esmorzar amb diamants. Com és la gent. I ric i em lamento alhora perquè penso que tantes proves no poden ser inventades i que, moltes vegades, les coses sí que són com semblen; que rescatar una companyia amb un sol avió era més que sospitós i que ningú del meu entorn no té res a Dubai o en algun paradís fiscal. Ni diners, ni una empresa, ni res.
Diu Felipe González que no veu Zapatero amb capacitat «per muntar una enginyeria financera». I no sé si ho diu perquè no el considera prou intel·ligent o perquè el té per una bona persona. En valencià hi ha una dita que diu «dos vegades bo, bobo». Però a mi ja m’és igual per quins motius Felipe veu ZP incapaç de fer una cosa així. Jo només sé que no hi ha res que faci més mal a la credibilitat política que la corrupció. Només Adolfo Suárez i Leopoldo Calvo-Sotelo se’n van anar sense, aparentment, veure’s tacats per aquesta xacra. I alguna cosa hauran de fer els partits polítics, tots, dic jo, perquè tenim una crisi de l’habitatge tremenda, uns salaris congelats que provoquen vagues indefinides i una abominable «prioritat nacional», abanderada per l’extrema dreta, que fa autèntica por. Com deia la meva veïna l’altre dia: «només faltava Zapatero». Doncs això. Només faltava Zapatero.
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