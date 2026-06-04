Opinió
Lleó XIV
Un Papa progressista visitarà Espanya la pròxima setmana. Repassem algunes de les seves idees per entendre la importància de la seva presència a casa nostra en aquest moment marcat per l’ansietat i el descoratjament de l’esquerra, sobretot dels socialistes.
D’entrada recordaré que l’elecció del nom de Lleó XIV per part del cardenal Prevost no va ser una casualitat, volia, ho ha dit explícitament, continuar la labor de Lleó XIII en la defensa de la dignitat humana i la justícia social i ho està fent. El papat de Lleó XIII va ser llarg (de 1878 a 2003) i una de les seves grans obres va ser definir la posició de l’església sobre el que s’ha anomenat el pensament modern. En la seva famosa encíclica Rerum Novarum del 1891, el papa Lleó XIII va defensar el dret dels treballadors a un salari just, a unes condicions de treball segures i a la formació de sindicats alhora que afirmava els drets a la propietat i la lliure empresa oposant-se tant al socialisme com a un capitalisme de laissez-faire. Amb aquesta encíclica, va ser popularment anomenat el «papa Social» i el «papa dels Treballadors». Va defensar que l’activitat pastoral s’havia d’ocupar també de la justícia social i de defensar els drets i la dignitat de les persones. Tot plegat fa que sigui recordat, entre altres coses, per definir les bases del que s’ha anomenat la «doctrina social de l’església».
Lleó XIV en el poc temps que porta com a papa ha definit les seves prioritats pel que fa a la defensa dels més vulnerables, de la dignitat humana, de la justícia social i de la pau al món.
Recordem que el Papa Francesc, el seu predecessor, va fer el seu primer viatge fora de Roma a Lampedusa, l’illa italiana del Mediterrani on arriben molts immigrants d’Àfrica i on va fer-los sentir l’escalf del papa i va pregar pels que havien mort al Mediterrani. Lleó XIV ha estat al costat dels immigrants, remarcant la seva qualitat de persones, quan ha defensat la regularització d’immigrants del govern espanyol i quan, a la seva visita a Espanya, ha volgut visitar Canàries i un centre d’immigrants a les illes. També demostra la seva preocupació pels més vulnerables amb la visita que farà a la presó de Brians I a Catalunya.
Un dia potser parlaré més extensament de l’encíclica que fa poc ha publicat Lleó XIV titulada Magnifica Humanitas. La dedica a la intel·ligència artificial i a les seves conseqüències. Hi defensa l’humanisme cristià enfront de les màquines i la necessitat de regulació per preservar la dignitat humana i les democràcies. Adverteix del perill tant del control d’aquesta tecnologia per part d’unes poques empreses privades com de l’amplificació de la desinformació que està creant. Iñaki Gabilondo en un col·loqui a Barcelona defensava la mateixa idea respecte al periodisme, deia en època d’inundació d’informació el periodisme ha de donar aigua potable, és a dir, informació veraç. Finalment, seguint la doctrina de Lleó XIII, també critica la desigualtat que està creant la intel·ligència artificial al món amb els mil-milionaris de les empreses tecnològiques i uns treballadors que tenen sous que no els permeten viure dignament. Europa i Espanya, en aquest sentit, té unes regulacions relativament estrictes però no té empreses tecnològiques, depèn completament de les tecnològiques de fora.
Finalment queda el tema de la pau al món que tant el Papa Francesc com Lleó XIV defensen com un bé a preservar. Això els ha portat a convergir amb el president espanyol Pedro Sánchez i a topar amb Trump i Netanyahu fonamentalment. El papa actual ha fet una defensa de les organitzacions internacionals i del multilateralisme per resoldre els problemes del món lluny de la defensa de la força bruta que estan imposant Trump i els grups d’extrema dreta.
La visita del papa suposarà un bàlsam per als socialistes. Tots els actes de la visita, però, sobretot un inusual discurs del papa al Congrés dels Diputats reunit amb ple, marcaran el terreny des del punt de vista polític. Crec que les esquerres se sentiran alleujades, sentiran que tenen el suport papal en el tema de la immigració, de la defensa de la democràcia, de l’ordre multilateral i de la pau. La defensa de la dignitat humana que fa Lleó XIV davant la irrupció de la IA també és compartida per l’esquerra. Veurem com ho entomen tant el PP, contrari a les regularitzacions d’immigrants com, sobretot, els ultradretans de Vox que, amb la seva prioritat nacional i la defensa del populisme que representa Trump, no crec que coincideixin amb el discurs del papa.
I acabo amb un fet que considero molt negatiu: l’Ajuntament d’Algete, governat pel PP, es va reunir per decidir que el nom de Serrat, que s’ha caracteritzat per difondre la poesia espanyola (especialment Machado) a través de la seva música sense renunciar a cantar en català, no tenia prou arrelament a la localitat per donar nom a un equipament. És una mostra més del sectarisme i la intolerància que està marcant l’actuació del PP, un fet que els apropa al populisme.
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