Opinió
La calor de la contradicció
Les temperatures han arribat a xifres inusuals, al mateix temps que els registres, imputacions i sospites relacionades amb el PSOE s’han incrementat per sobre de la nostra entesa. Impossible llegir totes les informacions, interlocutòries, resolucions, anàlisis, elucubracions i mentides sobre això. Ni la sèrie més intricada aconseguiria un nivell semblant de saturació judicial. Aquest punt just que provoca confusió, desesperança o paràlisi en una part de la ciutadania i que amenaça d’enviar a l’espai sideral no només el govern i el PSOE, sinó el conjunt de l’esquerra o alguna cosa més. Em pregunto si el remolí també engolirà la defensa de la justícia social o els drets humans. Però, en realitat, jo volia parlar del temps. Tot i que potser no he deixat de fer-ho.
Europa s’ha socarrat per una onada de calor forassenyada. Encara més greu perquè ha arribat quan el nostre cos no havia tingut temps d’aclimatar-se. Desgraciadament, no és una sorpresa. La crisi climàtica no només ha augmentat les temperatures màximes globals, també les probabilitats de patir onades de calor i fenòmens extrems. Les repercussions són enormes, tant en l’aspecte social com econòmic. Fins i tot un estudi recent apunta al canvi climàtic com un dels responsables de la creixent resistència als antibiòtics arreu del món. No és una plaga bíblica, és el resultat de la crema de carbó, petroli i gas. Són malalties, mort, gana i guerres.
Malgrat la total certesa científica, el populisme ultra continua menyspreant les mesures per frenar aquest suïcidi col·lectiu. Trump, l’actual gran malvat d’aquesta història miserable, ha utilitzat mesures d’assetjament i coacció per afavorir els combustibles fòssils, ha atacat les energies renovables i el cotxe elèctric, ha retirat els EUA dels organismes climàtics globals i del finançament a la ciència del clima, al mateix temps que ha promogut campanyes de desprestigi científic. Trump s’està aplicant a arruïnar el nostre futur... i el nostre present. L’ONU adverteix que la guerra contra l’Iran està provocant nivells històrics de gana al món. Una crisi que ha arribat als nostres comptes domèstics. Amb la presidència de Trump, el món és més insegur, més cruel, menys democràtic i més incert. Mentrestant, el senyor de la destrucció i la seva família no deixen d’enriquir-se. Això sí, que dolents que són els immigrants i quant els odiem.
Davant la crisi, l’economia espanyola resisteix i l’escut social del Govern ha ajudat a pal·liar els efectes negatius. Però la situació és endimoniada. La corrupció acorrala el PSOE. Tot i que l’andanada judicial no sigui totalment casual ni innocent, no vol dir que sigui falsa. L’actual govern encara pot tirar endavant mesures importants a l’agenda social. I a la cantonada, la possibilitat real que els vilans locals portin les regnes del país. Aquests dies ha pujat la temperatura dels termòmetres, també el nivell de la contradicció d’una bona part de la ciutadania progressista.
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