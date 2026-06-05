Opinió
Carreró sense sortida
Fa quinze dies que vaig publicar en aquestes pàgines un article titulat «Sobre la imputació de Zapatero» en el que defensava la presumpció d’innocència de qui fou president del Govern d’Espanya. Pel que he arribat a saber, l’escrit fou ben rebut pel món acadèmic, al qual pertanyo, però no per la resta d’altres mons que es donen sortosament en la nostra societat. S’esperava més, pel que sembla, a raó d’haver estat el portaveu de CiU a la tribuna d’oradors del Congrés dels Diputats, l’any 1995, que amb un «no podem continuar així», va demanar l’assumpció de responsabilitats al govern de Felipe González per un reguitzell de fets inacceptables en política que va desencadenar la fi de tretze anys i mig de govern del PSOE. Continuo pensant que en els dos successos, tan diferents en quasi tot, vaig estar equànime. Això no treu que avui els parli d’una arma letal per a qualsevol govern democràtic i d’origen parlamentari, com la moció de censura.
Aquest instrument és el que esgrimeix Alberto Núñez Feijóo i el PP per posar punt final a l’estat de corrupció, ens diuen, que acompanya al president Pedro Sánchez, sense parar-se a pensar que també és la foto finish de la seva nuesa parlamentària en no seguir-lo ningú si s’exclou Vox. Primera qüestió a tenir en compte: els diputats del PP, per si sols, poden subscriure una moció de censura proposant al seu líder com a cap del Govern? D’acord amb les exigències de l’article 113 de la Constitució, sí; ho poden fer, doncs disposa sobradament del 10% del número de diputats. La segona pregunta és immediata: per què no ho fan? Doncs perquè no estan segurs que prosperi atès que per investir Núñez Feijóo president del Govern es precisa la majoria absoluta de vots emesos en el Congrés dels Diputats; és a dir 176 o més. Tercera qüestió: és per això que el potencial candidat, malgrat parlar d’una «moció de censura instrumental» –no existent en el nostre ordenament jurídic– la finalitat de la qual seria dissoldre les Corts Generals i la convocatòria d’eleccions generals, no és presentada per un número igual o superior als 18 diputats? És així; el PP té por de desgastar al seu cap de files mitjançant una moció de censura que no porti enlloc més enllà de generar un debat parlamentari al voltant del programa de govern del candidat Núñez Feijóo. O tal vegada –siguem malpensats– no el té? Ves a saber.
El PP ve demanant el suport del PNB i de JxCat –i ho seguirà fent, segons que vàrem poder saber aquest darrer dimarts– a l’esmentada i sempre potencial moció de censura. El perquè ho fa és fàcil d’entendre: sense el seu suport, Núñez Feijóo no surt elegit com a nou president del Govern després de la seva tramitació parlamentària: precisa inexorablement que la votin. «L’estratègia –té dit l’Abc– passa per incomodar als socis (de Sánchez) fins al final, amb un horitzó judicial molt complicat per a Sánchez, i mantenir en alerta l’Executiu». El diari de Madrid i de Sevilla beu de les fonts del PP; de fet, és un dels seus portaveus i dels més bel·ligerants. Pregunta: és aquesta la manera millor de fer-se amb el suport dels nacionalistes bascos i dels independentistes catalans? Més: és la millor manera d’atraure l’electorat respectiu cap a una censura del president de l’Executiu? La resposta la té qui se senti interpel·lat, però no crec que sigui la millor manera de demanar el suport a una moció de censura. Dic més: a Barcelona, quan la reunió del Cercle d’Economia, es va veure un Núñez Feijóo altiu, superb, arrogant, pagat de si mateix, com si un futurible govern PP-Vox ja li anés bé... i això, una vegada observades les reaccions entre l’empresariat, no agradà gens ni mica. Un «no vengo a pedir favores» no és la millor manera de presentar-se si es té en compte que sis mesos abans havia estat a Foment del Treball on va exhortar els empresaris votants de Junts a convèncer aquest partit perquè recolzés la seva envestida per desallotjar Sánchez.
Darrer tema a plantejar: si Núñez Feijóo no fos el candidat es podria plantejar una moció de censura que fos aprovada per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats? L’antic ministre d’Exteriors del president Mariano Rajoy, el valencià José Manuel García-Margallo, així ho ha suggerit. La seva proposta també és «instrumental» en el sentit que seria elegit president del Govern amb l’única missió de convocar eleccions, no de restar un temps en el poder, com vol Núñez Feijóo. Va en línia del proposat pel líder del PP, però sense ell com a candidat. Si fos així i negociant en silenci l’endemà de les eleccions –cap variació del sistema basc de finançament, amnistia per a Carles Puigdemont i d’altres, millorable notable del finançament de la Generalitat i govern del PP en solitari, sense Vox, amb suport extern del PNB i de JxCat, etc.–, opino que sí que seria possible sortir-se’n de l’actual cul-de-sac en què viu la política espanyola. Això, però, no és el que vol Núñez Feijóo. Aleshores, què vol de veritat?
Subscriu-te per seguir llegint
- La nutricionista Lara Ibarra ho té clar: aquest és l’hàbit més important per perdre greix
- Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
- Llista: Aquests són els noms i cognoms més freqüents entre la població gironina
- «Tot i el meu cognom no munto a cavall, però soc cavaller»
- Els primers resultats de la prova pilot a la Collada de Toses indiquen que el 65% dels motoristes segueixen les marques
- Llagostera retira les funcions a un policia local per buscar el telèfon d'un 'instagramer' que l'acusava de pederàstia
- Una AFA de Girona s’ofereix a pagar 150.000 euros per climatitzar les aules i denuncia que Educació els 'dona llargues
- Un fugitiu condemnat per narcotràfic s’amaga mesos a casa de la mare a Santa Cristina d’Aro després de no tornar a la presó