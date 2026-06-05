Opinió
El país dels blancs
Quan l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va saludar a Ousman Umar al mig de la catifa vermella del Barcelona Film Festival que els conduïa a la presentació del film Viatge al país dels blancs, basada en la seva experiència vital, li va preguntar com se sentia en aquell moment i ell li va recordar que a l’arribada a la ciutat va haver de dormir un temps al carrer damunt d’un cartó, menjant el que trobava als contenidors de deixalles i va haver de córrer davant de la policia amb la seva manta d’artesanies a l’esquena davant la indiferència de la gent.
Aquesta setmana he tingut el goig de presentar als Ocine de Girona aquesta notable pel·lícula dirigida per Dani Sancho a partir de l’odissea i història de superació d’aquest ghanès, que va néixer un dimarts de no sap quin mes ni quin any i que el 2019 va plasmar en un exitós llibre homònim.
Tot i que la pel·lícula explica el periple d’un home extraordinari que va tenir la fortuna de trobar una magnífica família d’acollida, la història ens parla també de la motxilla de patiment que porten a l’esquena moltes de les persones nascudes a l’Àfrica que veiem circular cada dia pels nostres carrers, després d’un llarg viacrucis d’humiliacions, pallisses i enganys pels països d’aquell continent i jugar-se la vida travessant el mar (milers no ho aconsegueixen) fins a arribar aquí, on es troben ONG’s i institucions desbordades.
Ousman va fer sort trobant una família catalana d’acollida, però ho va aprofitar bé, va estudiar, es va obrir camí i ara lidera una ONG de cooperació, fins i tot ha arribat a parlar ni més ni menys que a l’ONU. Treballa en projectes d’educació, informatització i creació de feina en origen i em diu que està convençut que l’educació és la base de tot.
Un dels valors del film és l’ús de les llengües amb les quals es comuniquen els personatges: twi, català, castellà i anglès. La pel·li compta en el seu repartiment amb la gran actriu Emma Vilarasau que, lluny de fer-hi una aparició testimonial, hi fa un paper preciós i em consta que ha tingut una gran implicació en el projecte. Això segur que els ajudarà a vendre entrades.
Una curiositat cinèfila final: el film està rodat a Ghana i Barcelona, però una de les localitzacions que se suposa és Àfrica està rodada en terres gironines. A veure si ho identifiqueu. Feu-me cas i aneu a gaudir-la en pantalla gran a l’Ocine (amb crispetes o sense). És molt maca. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
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