Opinió
La visita del Sant Pare: una invitació a alçar la mirada
Benvingut, Sant Pare, a Catalunya. La nostra terra l’acull amb alegria i gratitud, en comunió de fe amb l’Església universal i en esperit d’esperança. La visita del Sant Pare Lleó XIV a Catalunya constitueix un do espiritual que l’Església ha d’acollir amb profund agraïment. No és freqüent que el successor de sant Pere es faci present entre nosaltres, i per això la seva visita, més enllà dels actes que presideixi, és ja en si mateixa un signe de comunió eclesial i de proximitat pastoral.
En el relat evangèlic, Jesús envia els seus deixebles a les comunitats no només per anunciar, sinó també per confortar, enfortir i confirmar la fe dels germans. L’apòstol Pau ho expressa amb claredat quan escriu: «Desitjo veure-us per comunicar-vos algun do espiritual que us enforteixi; més ben dit, per compartir entre vosaltres el consol de la fe que tenim en comú» (Rm 1,11-12). Aquesta mateixa lògica de comunió ajuda a entendre la visita del Sant Pare: ve a confirmar la fe de l’Església que peregrina en aquestes terres, a pregar amb nosaltres i a fer visible la unitat del Poble de Déu sota la guia de Crist.
La seva presència a Montserrat revesteix un significat profundament espiritual. El santuari de la Mare de Déu ha estat, al llarg dels segles, lloc de pelegrinatge, de silenci orant i de recerca de Déu per a innombrables generacions de fidels. La vida fidel dels monjos benedictins ha estat testimoni persistent de pregària, acolliment i servei a l’Església i al poble. La visita del Sant Pare és, per això, un reconeixement agraït a aquesta missió contemplativa i a la fecunditat silenciosa de la vida monàstica, que sosté espiritualment el caminar del poble cristià.
També és ocasió per contemplar el bé discret i constant que es viu en les comunitats cristianes: parròquies, congregacions religioses, escoles cristianes, hospitals i institucions caritatives que, dia rere dia, fan present l’Evangeli enmig del món. El Regne de Déu creix sovint com la llavor sembrada en la terra, en silenci i perseverança (cf. Mc 4,26-29). Aquesta visita és, en definitiva, una invitació a la gratitud i a la memòria viva de la fe rebuda, transmesa i custodiada per tantes generacions de creients. És també una crida a alçar la mirada i a recordar la nostra vocació més profunda: «Cerqueu les coses de dalt» (Col 3,1). En la presència del Sant Pare, l’Església es reconeix unida en la mateixa fe i renovada en la seva esperança.
Que aquesta visita ens ajudi a redescobrir la joia de creure, a viure amb més fidelitat l’Evangeli i a donar testimoni de Crist amb humilitat i confiança. Alcem la mirada.
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