Opinió
Bull el mar
Novament, aquesta temporada ens espera una elevada temperatura tant de l’aigua com de la gestió nàutica a la costa
La darrera dada coneguda procedent de l’imprescindible Josep Pascual, la persona que des de fa 50 anys mesura la temperatura de la superfície de l’aigua a l’Estartit, la situava en 19,5 graus. Probablement, una setmana menys calorosa hi ha ajudat perquè al mes de maig ja havíem arribat als 20 graus. La seva feina ha estat imprescindible per assolir la continuïtat d’una informació estadística que ratifica l’augment sistemàtic de les temperatures i un avançament de la línia marítima. El juliol de 2025 es va assolir un record total que eren 26,8 graus. Personalment, detesto banyar-me en una aigua que sembli que et remulles en un caldo d’escudella tèbia. Acostumo a aprofitar els dies assolellats de la primavera amb l’aigua encara, pel meu concepte, freda. Et dona la vida i ho gaudeixo. La meteorologia del mes de maig ha fet que en pocs dies passés d’aguantar un parell de minuts dins del mar a poder-hi estar tot el dia. Això s’acaba.
També s’acaba per llobarros, orades o musclos i probablement altres espècies que pescadors, responsables de piscifactories i experts comenten que conviuen malament amb unes temperatures marítimes cada cop més altes i pot portar a una disminució radical per una reducció i manca d’oxigen. Sort que la gamba viu molt més sota d’aigua i la seva captura i degustació encara ens pot aguantar una mica més. Mal assumpte en tot cas. Però la temperatura de l’aigua de mar no és exclusiva dels peixos i crustacis, també els humans s’escalfen quan entren al mar o hi naveguen, de forma figurada, igual que detractors de la cosa nàutica o els que ho han de gestionar. Algun cop he recordat que tradicionalment hi ha hagut dues batalles de les Formigues. La primera fou la victòria sobre els francesos de la flota de Roger de Llúria el 1285. La segona, la trifulga jurídica entre Palamós, Palafrugell i de rebot Mont-ras que va portar al fet que la Concòrdia de les Formigues de 1717 acabés amb una decisió salomònica del Tribunal Suprem el 2015.
Aquest estiu vaig presenciar la tercera batalla de les Formigues. Al voltant d’aquest conjunt d’illots, cadascú amb el seu nom: Furió Llagoster, Sa Corba o Sa Planassa de mitjan juliol a finals d’agost, hi instal·len un cert nombre de boies que permeten fondejar a un nombre raonable d’embarcacions. Doncs bé, un d’aquests dies en el qual amb la meva barca vaig tenir la sort de trobar una boia lliure vàrem contemplar com unes barques, com si fossin voltors volant prop d’un badall moribund navegaven pel mig d’on érem esperant que s’alliberés una boia. Quan això finalment va passar, dues d’aquestes embarcacions a tota velocitat i venint de direccions contràries i cadascuna amb un tripulant a proa amb el bitxero com si fos un picador a la plaça de braus, van acabar xocant i a bufetades.
És ben cert que hi ha actituds com aquestes, lamentables, de qui no respecta els altres, ni la velocitat o les normes com la distància amb la platja o la costa, les zones limitades i marcades per balises, els camps de posidònia o converteixen una tranquil·la cala en una mena de discoteca amb desenes de barques abarloades. Tot això passa. Però també succeeix que hi ha una majoria de navegants que no només respecten les lleis i les normes sinó sobretot els tradicionals costums de correcta convivència de la gent del mar. Entre tots els que gaudim dels plaers de navegar a la costa i de poder tenir el goig de descobrir-ho als amics que normalment no ho fan. Gent com el col·lectiu format pels membres de l’Associació de titulars d’embarcacions d’esbarjo de la Costa Brava totalment alineats amb els veritables criteris ecològics i proteccionistes que es cansen de demanar pactes, diàleg i una gestió racional dels recursos.
És ben cert que al pic de l’estiu entre embarcacions de propietaris i de lloguer hi ha molta barca al mar. Massa. Però, d’una banda, no es pot fomentar l’activitat nàutica, i per altra, no planificar de tal manera que s’alleugereixi la saturació autoritzant i restringint de forma encertada els indrets on fondejar. Un exemple d’aquesta mala planificació és el retard en la concessió dels serveis de boies, com ha passat enguany a Palafrugell. A molts municipis la manera en què es plantegen aquests concursos de concessions pels usos tant de boies com de serveis a les platges, imprescindibles per l’exigible transparència, han portat a doblar o triplicar preus a la darrera dècada. La poca eficiència en el plantejament de l’externalitat fa que en comptes de reduir preus en obrir-se a la competència, s’acabin augmentant radicalment.
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