Opinió
El Cisne i la guspira verda de la Costa Brava
Vaig descobrir El Cisne per casualitat. Era l’únic bar obert tan d’hora un diumenge al matí a Platja d’Aro. Veníem de la discoteca Pirámide amb uns amics, amb el desig que la nit no s’acabés mai. Joventut, diví tresor.
A El Cisne servien el millor cafè de la Costa Brava i al mostrador hi solia haver tota mena de pastissos. La decoració, amb aquells bancs amb siluetes de cignes i aquells miralls, et transportava al passat. El local havia estat fundat el 1957, «en un lloc on només hi havia camps i tothom em va dir que estava boig», va declarar el seu propietari, Jordi Albertí, en una entrevista del 2007 al Diari de Girona.
Quan vam sortir d’El Cisne aquell dia, hi havia en Toni Huertas amb la seva moto aparcada, fumant a la terrassa. Era un home amable, i feia de gust parlar-hi, malgrat que tenia aquell aspecte a mig camí entre un Àngel de l’Infern i un pirata del Carib.
Ara que El Cisne de Platja d’Aro ha tancat les portes, després de seixanta-nou anys d’activitat, molts han recordat aquests dies alguns dels seus personatges més estimats. Entre ells, Toni Huertas, àlies Zappa. En Toni Huertas era una d’aquelles figures inoblidables, un esperit lliure que va deixar empremta a Platja d’Aro.
Nascut a Castellfollit de la Roca, tothom coneixia en Toni per la seva motocicleta. Tant és així que amb els anys es va convertir en un autèntic mite vivent i en un dels personatges més emblemàtics i estimats de la Costa Brava.
La seva imatge era inconfusible: el barret d’estil cowboy, la llarga cabellera, el bigoti i la perilla. I la seva espectacular Sanglas 400 de color verd. Més que una moto, per a en Toni era una obra d’art en evolució constant. Tunejada, plena de llums, detalls cromats i antenes. El genet d’un mite que feia girar caps allà on passava.
Deia, a qui el volgués escoltar, que s’havia «casat amb la moto». Ell l’anomenava «la guspira verda de la Mediterrània» pel seu color. Els qui el coneixien sabien que el seu desig més íntim era que, quan morís, la moto acabés al Museu Dalí de Figueres. Hi ha qui diu que pintava.
Si no era a El Cisne, era assegut a l’Hipopotamus Bar, amb la moto aparcada al davant. I si no, els diumenges a la tarda, aparcava a la rambla de Girona.
Pirámide ja no hi és, El Cisne ha tancat. La guspira verda no va acabar al Museu Dalí: en Toni va morir l’any 2012. A un li queda la idea que els llocs i les persones no desapareixen del tot. I que aquells indrets i aquells éssers que van existir van fer, durant un temps, que el món fos una mica més estrany i una mica més bell.
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