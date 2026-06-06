Opinió
El formidable negoci de la covid per al PSOE/PP
Encara és senzill recordar el pànic desfermat a principis del 2020 per la covid, que va empresonar els ciutadans a casa, tot i que per fortuna va concedir una treva a les seves mascotes. Amb el virus encara ben viu i cuejant, però sense més confinament que alguna mascareta escadussera, costa esborrar la sospita que les mesures coactives per aterrir els ciutadans pretenien encoratjar el formidable negoci de la covid. Sense traves, perquè la por suprimeix les cauteles i els controls.
El major exercici de sotmetiment de masses de la història de la humanitat va facilitar la creació de fortunes forjades sota una catifa de cent mil cadàvers espanyols, que van tapar el monumental benefici econòmic d’operacions sovint absurdes. Els economistes ressalten la importància de crear un clima adequat per als negocis, i el terror funciona millor que els estímuls positius. Els menors de cinquanta anys, pràcticament exempts del contagi fatal, no van veure cancel·lades les llibertats fonamentals per salvar els seus avis, sinó per fomentar les transaccions amb aval partidista.
Socialistes i populars es van abalançar sobre la por col·lectiva, per facilitar contractes milionaris sota el paraigua de les tramitacions d’emergència. De sobte, els xicots, familiars i correligionaris dels polítics es van transformar en intermediaris sanitaris que obtenien guanys suculents amb un risc mínim. Les adjudicacions descontrolades lliuren avui de la presó alts càrrecs de tots els colors ideològics, que van concedir milions en fons públics a personatges afins que no haurien desentonat al Chicago dels anys vint.
A mesura que avançava el recompte de morts, i s’endurien les mesures restrictives avalades per governants que es van comportar com a impecables intèrprets dramàtics, millorava el marge de benefici dels intermediaris del negoci víric. Cal recordar que hi ha ciutadans que van ingressar a la presó després de ser detinguts passejant sols per una ciutat espanyola durant la covid. La immensa majoria dels traficants de la mort, per no parlar dels polítics que van avalar el seu estraperlo, no patiran ni una tímida reconvenció econòmica.
Encara avui, les víctimes de pagament de la covid s’abracen als polítics que van aconseguir corrompre una pandèmia, per alliberar-los de l’exposició dels seus tripijocs. Perquè la pregunta elemental al voltant de la imputació d’un president del Govern és molt senzilla:
- Hauria obtingut Plus Ultra ni més ni menys que 53 milions de diner públic en temps d’ansietat, sense la intervenció legal o penal de Zapatero?
Els 53 milions de Plus Ultra no van ser retornats dins del termini, com era fàcil de preveure per a qualsevol que no fos alt funcionari, auditor o directiu de la Sepi. A canvi, ningú no pot negar que Plus Ultra fos una empresa «estratègica», dins del fenomenal saqueig de fons públics amb la coartada d’una pandèmia. A més dels contagiats, l’explotació de la tragèdia s’acarnissava també amb el sacrifici de metges i infermeres, explotant la seva excel·lent imatge per multiplicar els beneficis de les trames.
La loteria penal no obliga a fer trontollar la certesa ètica, però la situació estètica s’endinsa en l’insuportable. Contemplar Zapatero immers en el fangar de la pitjor Veneçuela provoca estupor; el mal gust de Francina Armengol utilitzant el grotesc Koldo García de confident demostra que la solitud del poder és més corrosiva del que es pensava. Un expresident del Govern es preocupava de cobrar d’empreses fantasma, aprofitant que el país estava distret morint de coronavirus. La presidenta del Congrés va conviure durant tres anys amb dos milions de mascaretes inútils per fraudulentes, mentre la població i l’economia s’ensorraven al seu voltant.
El PP conviu sempre de manera favorable amb una corrupció ancorada en el seu ADN; el PSOE no podrà culpar cap força externa d’haver-se situat a tocar de la dissolució. Les contractacions d’emergència que hauria rebutjat un pirata lliuren avui de la presó polítics que van concedir milions en fons públics a familiars o correligionaris, a bandes de delinqüents blindades per la tragèdia que van rendibilitzar.
El virus no va ser el major enemic de la població en l’era covid. El microorganisme flaquejava en voracitat davant les trames recolzades en la seva vigència, en un repartiment amb personatges carpetovetònics com José Luis Ábalos, «El Algarrobo», o l’angèlic Zapatero retratat per Zurbarán. Els partidaris de perdonar qualsevol relliscada progressista insistiran que afavorir els propers no és delicte. En canvi, hauria de ser delictiu oblidar que la pandèmia va desmantellar per sempre la sanitat pública, que s’ha convertit en una ficció emmascarada darrere de llistes d’espera gratuïtes que aviat es mesuraran en anys.
Durant dos llargs anys, els governants espanyols del PP i del PSOE van penjar a la porta un cartell: «No molestin, estem salvant vides». Se’ls hauria hagut d’exigir que detallessin a quines existències milionàries es referien, amb noms i cognoms.
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