Opinió
Daniel Capó
La fortuna dels polítics
Dins dels càlculs electorals de Pedro Sánchez figura en primer lloc la campanya turística. L’economia -sempre l’economia!-, tot i que la política postmoderna es regeix més aviat per eslògans ideològics clars i directes. L’economia, és clar, en un país que arriba amb dificultats a final de mes, amb una població envellida i, alhora, amb una sociologia marcadament diferent de l’Espanya de finals del segle passat. Resulta molt difícil saber quin serà a llarg termini l’impacte electoral dels fluxos migratoris massius, que han disparat la demografia i el creixement del PIB, si bé no la renda per càpita. La falta d’habitatge -es parla de la necessitat d’uns 700.000-, els salaris tensionats, l’increment del consum -i també dels preus-, la insuficiència de les infraestructures, l’aparició de noves oportunitats per a alguns i d’una competència creixent per a altres: res d’això no és anecdòtic i només podrà continuar sostenint-se mentre el creixement econòmic empenyi a l’alça i permeti més i millors recursos. Una eventual crisi intensificaria els processos de reorganització social ja en marxa i augmentaria els signes de fractura evidents a simple vista. L’acceleració en els canvis -tecnològics, demogràfics, industrials, salarials- que ha caracteritzat aquestes dues últimes dècades tindrà implicacions enormes a mitjà i llarg termini.
Però Sánchez, com tants altres dirigents, pensa sobretot en termes de supervivència política. El seu futur es juga en els casos de corrupció, en la seva capacitat per continuar mantenint aliances impossibles i en el vigor de la recuperació econòmica. I aquí entra la campanya turística, que es presenta alhora com una oportunitat i com un risc. El motiu és l’Iran i el seu control sobre el flux del petroli, que passa per l’estret d’Ormuz. Ja no parlem només de preus, sinó d’accés al carburant. N’hi haurà prou? O ens acostem de nou a l’escassetat?
Per descomptat, la pregunta no és retòrica. Les forces iranianes controlen l’estret i el preu del barril de Brent ha superat els 110 dòlars, mentre les companyies aèries comencen a cancel·lar vols per l’encariment del querosè. La ironia geopolítica no pot ser més gran. És cert que només el 5% del petroli importat per Espanya passa per Ormuz, però el mercat del cru no entén d’excepcions nacionals. Encara que nosaltres comprem el nostre cru al Brasil, als Estats Units o a Mèxic, el preu que es paga pel barril el fixa el mercat internacional. L’FMI ja ha modificat a la baixa la seva estimació de creixement global per a aquest 2026 i la nostra economia ha començat a reduir la velocitat d’acord amb les tendències globals.
La història de les grans crisis del petroli ensenya que els països que prosperen amb el vent de cua del creixement solen ser els primers a caure quan el vent canvia de direcció. Els governs de Pedro Sánchez fa anys que surfegen amb gran habilitat aquesta onada; sovint, contra tot pronòstic. La seva capacitat per enfrontar-se a les dificultats i esquivar-les és un fet innegable. Aquest estiu torna a jugar-se part del seu capital polític en un lloc molt llunyà: un estret de poc més de trenta quilòmetres que separa l’Iran d’Oman -i en el qual pot influir molt poc-. Mai no se sap on s’amaga la fortuna dels polítics.
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