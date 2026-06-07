Opinió
Juan Tallón
El meravellós error
Ningú pensava que fent molt bé les coses es ficaria en problemes. Ens havien fet creure, en realitat, que els embolics de veritat començaven amb les relliscades, els suspensos, la indolència, el desinterès, etcètera. Potser ens van informar malament. O simplement, el passat ha tornat a patir una altra d’aquestes derrotes ignominioses i periòdiques davant el present, que gairebé de cop ens situa en aquest escenari curiós en el qual, llevat que pretenguis aixecar sospites, convé cometre errors per ser més ben acceptat, fins i tot per rebre reconeixements. Ho veiem amb l’ús de la IA, que ja inclou programes «humanitzadors» que deixen anar distraccions a propòsit en certes feines per allunyar l’ombra que s’ha utilitzat la IA.
Tampoc és una novetat en un sentit estricte. El «massa» ha despertat freqüentment suspicàcies. Si eres massa intel·ligent, o massa graciós, o massa guapo, o massa rebel, et situaves en una espècie de disparador. De casos ominosos sempre n’hi haurà, és clar. A l’institut vaig coincidir amb un estudiant que, contra tot pronòstic, va obtenir un deu en un examen d’Història, assignatura que li anava particularment malament, igual com Matemàtiques, Llengua Espanyola, Llengua Gallega, Anglès, Llatí, Dibuix, Física i Religió. Malgrat el deu, la professora no va tenir més remei que suspendre’l: les seves notes no passaven mai del dos. En efecte, havia robat l’examen. Cosa que potser no significava gaire, o no sempre significava el mateix: jo vaig robar un examen de llatí el meu tercer any a l’institut, vaig brodar al meu criteri les respostes i, per a la meva sorpresa, em van posar un 2,5.
Hi ha alguna cosa en la perfecció que desconcerta, atabala, i, davant les reaccions alienes, pot empènyer a evitar-la, per si de cas. Quantes vegades algú ha perdut una oportunitat, a tall d’exemple, per estar massa preparat per a una feina que no ho requeria? Massa. Per no esmentar les infinites ocasions que al llarg de la vida això que anomenem «fer-se el tonto» ha provocat algun tipus d’avantatge.
Fa uns anys, en una de les meves novel·les vaig detallar com el pare d’una quiosquera, després de sobreviure al desembarcament de Normandia en la segona onada de la platja de Utah, com a membre del dotzè regiment d’infanteria dels Estats Units, va tornar a sobreviure a «la batalla al bosc de Hürtgen, a la frontera belgo-suïssa, on els nazis van infligir una terrible derrota a l’exèrcit nord-americà». Al cap de pocs dies de la publicació em va escriure un lector preguntant-me com de prop estaven en aquella època Suïssa i Bèlgica per compartir frontera. Més o menys mort de vergonya -tampoc és que calgui penjar-se en casos així-, vaig córrer a demanar a la meva editora que si hi havia segona edició canviés Suïssa per Alemanya, cosa que s’ajustava una mica millor a la realitat geopolítica del món. Curiosament, setmanes després, al comentar amb una amiga el lamentable error, es va estranyar de la meva reacció avergonyida. «Quan ho vaig llegir, em va estranyar en el primer moment, sí, però després vaig pensar que ho devies haver posat malament a propòsit». Cada vegada és més difícil saber quan encertes, si quan t’equivoques o quan endevines la tecla.
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