Opinió
La mobilitat és qualitat de vida
Aquesta setmana llegíem al Diari de Girona que la nostra ciutat rep una qualificació excel·lent pel que fa a la qualitat de vida. En el rànquing que elabora el portal Numbeo amb ciutats d’arreu del món, Girona destaca per clima, salut i seguretat, però hi ha uns altres indicadors força positius com són el trànsit i la contaminació.
Transformar la mobilitat és clau per a millorar encara més aquests indicadors. Les nostres societats estan encara molt enganxades al cotxe, contaminant i poc eficient, però des de l’Ajuntament podem potenciar l’anar a peu, en bicicleta o transport públic. Més enllà de tot el que patim quan hem d’agafar Rodalies o l’Avant (temes que posem sobre la taula a totes les reunions amb la Generalitat i el Ministeri), podem dir que l’Ajuntament hem procurat aquests tres anys implantar millores per a bus, bicicleta i vianants i que, a partir d’ara, ho farem també en aparcaments.
Aquest ha sigut el mandat de les millores de les freqüències del bus urbà. Totes les línies que travessen la ciutat han vist millorat el temps de pas. Tant per anar a Salt com a Fornells, així com moure’s des de Pont Major o anar cap a Sant Gregori. A Torre Gironella i a Sant Daniel ara s’hi arriba els diumenges i tenim, fins i tot, un carril bus ràpid que ha canviat per complet la connexió entre Girona i Salt amb una transformació que ha portat a millorar la plaça Joan Brossa.
Pel que fa a la bici, gràcies a l’actual Ajuntament, la Girocleta arribarà a Salt, fet inèdit, alhora que la ciutat incrementa un 50% les estacions de bici pública.
Per a reduir el pes del cotxe al centre de la ciutat, hem pacificat diversos entorns escolars, hem iniciat la reforma de la plaça Catalunya i hem posat tot el que està de la nostra part perquè comencin les obres de remodelació de la plaça Espanya. I hem acompanyat la implantació de la Zona de Baixes Emissions del projecte d’aparcament dissuasiu de Mas Gri, on aviat començaran les obres.
I, per últim, aquest dilluns s’aprovarà la planificació de zones verdes i zones blaves per a la propera dècada. Es tracta d’un document estratègic i rigorós que té com a objectiu endreçar l’aparcament a la ciutat i fer-ho amb una clara mirada a favor del veïnat que viu a Girona els 365 dies l’any. Comptem poder ampliar les zones verdes de l’Eixample i Sant Narcís ja en el proper any. Serà la primera de moltes operacions que han de venir i que serviran per consolidar la zona verda també a Montilivi, Sant Ponç, Barri Vell o Santa Eugènia. Una política que busca garantir l’aparcament a la ciutat i que s’emmarca també dins un Pla de Mobilitat supramunicipal que aprovarem en els propers mesos i dins una política general que busca transformar la mobilitat de la ciutat en benefici del veïnat i, sobretot dels vianants.
Sabem que en aquesta Girona que vol millorar, en aquesta ciutat en marxa que estem promovent, quedar-nos quiets no és una opció. La creació de més carrils bici, el canvi de flota d’autobusos, l’increment d’aparcaments dissuasius com en el que futur també hi ha d’haver a Domeny i, perquè no, la connexió ferroviària amb l’àrea urbana, formaran part del projecte de ciutat que ha de venir.
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