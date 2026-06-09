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Opinió

Pep Prieto

Pep Prieto

Girona

Explicar-se

Tarradellas va dir allò que en política es pot fer de tot menys el ridícul, però des que hi ha xarxes socials aquesta afirmació s’ha traspassat completament. De fet, ara el que resulta ridícula és aquesta tendència tan perillosa a voler comunicar per X aquelles decisions o incidències que abans només eren exclusives dels espais institucionals. Hi ha qui insisteix a creure que un fil de piulades és molt efectiu, però en realitat transpira frivolitat. I una certa covardia, també. Si tens un merder, munta una roda de premsa com Déu mana i explica’t sense invectives ni dreceres. Un dels problemes fonamentals de les xarxes és que creen el miratge de l’eloqüència, però a la pràctica és una proclamació líquida i absurda que mai genera una veritat legítima. Les excuses mostren les seves costures i les promeses sonen buides. Et pots creure molt categòric, però a la llarga esdevens una autoparòdia que posa en dubte les teves conviccions i fins i tot et converteix en protagonista d’una comèdia involuntària. A la vida, quan la cagues, l’últim que has de fer és creure’t la teva pròpia justificació, perquè et priva de fer el que hauries d’haver fet de bon principi. En política, exactament igual: si has volgut fer-te el milhomes després de cometre un error, millor no pretenguis que aquest mai no ha existit ni pretenguis fer veure que pots solucionar el problema que tu mateix has creat. I més quan has volgut dissimular la cagada amb declaracions d’intencions que no podies complir. El problema no és només que aquesta estratègia ja era perdedora en el cap del polític: el més preocupant és que hi ha qui s’ho creu i després la frustració que li genera és gairebé impossible de revertir. Si una cosa no surt com el polític vol, el millor és acceptar-ho i deixar-se de romanços. Acceptar una derrota no és fàcil, però com a mínim no semblarà que has pres el pèl a aquells a qui dius representar. Convèncer els «teus» és fàcil. Aquí el mèrit és convèncer, sense afegits ni invents. Tal com està el pati, és el que toca.

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