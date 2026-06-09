Opinió
"L'Odissea" i el món occidental (1)
Una nova versió nord-americana de L’Odissea, adaptada als gustos del món occidental d’avui, m’interpel·la contra una manipulació de profundes arrels anglosaxones de l’herència clàssica. Plou sobre mullat, imitacions d’edificis grecs i romans omplen les capitals del món occidental, a voltes en llocs que els clàssics no sabien ni que existien. El passat inventat substitueix al passat històric per adaptar-lo als interessos geopolítics dels imperis occidentals del segle XIX, del segle XX i de les seves crisis al segle XXI.
Com a resultat la gent continua anomenant L’Odissea i l’antiga Grècia «herència occidental» com si haguessin sorgit d’un món occidental europeu. Però la divisió moderna «Occident vs. Orient» encara no existia. Els antics grecs no es veien a si mateixos com a «occidentals». Eren una civilització entre moltes al món interconnectat de la Mediterrània oriental juntament amb egipcis, fenicis, anatolis, xipriotes, llevantins i mesopotàmics.
I les proves d’això són a tot arreu. La primera civilització grega avançada, els minoics de Creta, estaven profundament integrats a les xarxes comercials de la Mediterrània oriental. Les pintures de tombes egípcies de la XVIII dinastia semblen representar emissaris egeus/minoics, anomenats Keftiu, portant regals als faraons. El famós naufragi d’Uluburun de l’edat del bronze final, al voltant de la mateixa època tradicionalment associada amb la Guerra de Troia, transportava càrrega d’un món interconnectat.
Aquest no va ser un contacte distant entre mons separats. Els grecs estaven integrats dins d’aquest sistema mediterrani. El mateix alfabet grec provenia directament dels fenicis. Fins i tot la paraula alfabet prové del semític: Àlef Beth.
La mitologia grega també es va formar dins d’aquest entorn oriental mediterrani: Afrodita és paral·lela a les tradicions d’Astarte/Ishtar. Els mites grecs del diluvi s’assemblen als mites del diluvi mesopotàmic. Els mites de successió grecs s’assemblen a la mitologia hitita/hurrita.
Després va venir el «període orientalitzador» grec, anomenat literalment perquè l’art grec va reabsorbir la seva massiva influència oriental després del col·lapse de l’edat del bronze. Irònicament, el nom pot enganyar la gent fent-los pensar que la influència oriental va començar de sobte al voltant del 700 aC. No va ser així.
Però anem a les arrels històriques. El Mediterrani oriental en si mateix formava un continu genètic amb un avantpassat superposat que fluïa entre: l’Egeu, Anatòlia, Xipre, el Llevant, el Caucas... que coincideix amb el que l’arqueologia ja mostra: un món connectat per la migració, el comerç, els matrimonis mixtos i l’intercanvi cultural durant milers d’anys.
I així continuà, com intentaré desenvolupar en l’article de la setmana vinent.
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